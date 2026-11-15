همزمان با سی و هشتمین سالروز اعلام استقلال فلسطین، دولت پاکستان بار دیگر حمایت خود را از حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین و تشکیل کشور مستقل و دارای حاکمیت فلسطینی اعلام کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، وزارت امور خارجه پاکستان در پیامی که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد، این مناسبت را به دولت و ملت فلسطین تبریک گفت و برای آنان آرزوی موفقیت و سربلندی کرد.

در این بیانیه آمده است که دولت و مردم پاکستان در این مناسبت مهم، بهترین آرزو‌های خود را برای ملت فلسطین و دولت این کشور ابراز می‌کنند.

وزارت امور خارجه پاکستان همچنین با تجدید موضع اصولی اسلام آباد، اعلام کرد که این کشور همچنان بر حمایت از حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین و تشکیل کشوری مستقل و دارای حاکمیت پایبند است.

۱۵ نوامبر ۱۹۸۸، شورای ملی فلسطین در جریان نشست خود در الجزایر، اعلامیه استقلال فلسطین را به تصویب رساند. این اعلامیه از سوی «یاسر عرفات»، رئیس وقت سازمان آزادی بخش فلسطین، قرائت شد و نقطه عطفی در مبارزات سیاسی و دیپلماتیک ملت فلسطین برای دستیابی به حق تعیین سرنوشت و تشکیل کشور مستقل به شمار می‌رود.

این مناسبت هر سال یادآور آرمان دیرینه ملت فلسطین برای پایان اشغالگری، دستیابی به استقلال و تشکیل کشور مستقل فلسطین به پایتختی قدس است.