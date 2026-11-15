به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در نشست واگذاری ساختگاه‌های انرژی خورشیدی بر تلاش دستگاه‌ها برای تسهیل در ایجاد نیروگاه‌های پاک تاکید شد.

نیکویی مدیرعامل شرکت توزیع برق استان مرکزی به خبرگزاری صداوسیما گفت: تا کنون نیروگاه‌های خورشیدی به ظرفیت هزار مگاوات در استان به بهره برداری رسیده که در جلسه ساختگاه‌ها، چالش‌های پیش روی متقاضیان احداث نیروگاه خورشیدی بررسی و برای تسهیل ایجاد این نیروگاه‌ها تصمیم گیری شد.