سالانه ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تن محصول کشاورزی در کردستان تولید می‌شود که ۶۰ درصد آن با ذخیره‌سازی در سردخانه‌ها برای عرضه در خارج از فصل برداشت نگهداری می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، ۶۰ درصد محصولات کشاورزی استان در سردخانه‌ها نگهداری می‌شود تا ضمن حفظ کیفیت و تازگیدر زمان مناسب به بازار عرضه شود.

آقای شیروانی در حسن‌آباد سنندج با سرمایه‌گذاری در احداث سردخانه محصولات را هنگام برداشت ذخیره و در زمان مناسب تازه روانه بازار می‌کند.

سردخانه‌ها حلقه واسط تولید تا مصرف و راهکاری برای کاهش ضایعات محصولات کشاورزی‌اند هرچند قیمت همچنان دغدغه اصلی کشاورزان است.

امسال ۹ حمایت اعتباری برای توسعه واحد‌های سردخانه‌ای استان اختصاص یافته اقدامی برای تقویت زیرساخت‌های نگهداری محصولات و حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی است.