مدیر تأمین مسکن و امور مهندسی ساختمان کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی از کمک به ساخت ۴۷۷ واحد مسکونی شهری و روستایی در سال جاری خبر داد.

کمک به ساخت ۴۷۷ واحد مسکونی شهری و روستایی در خراسان جنوبی

کمک به ساخت ۴۷۷ واحد مسکونی شهری و روستایی در خراسان جنوبی

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی؛ مدیر تأمین مسکن و امور مهندسی ساختمان کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی گفت: این اقدام با هدف تسهیل خانه‌دار شدن خانواده‌های فاقد مسکن و بهبود شرایط سکونت مددجویان دنبال می‌شود.

رضوی با اشاره به اقدامات انجام شده در بخش فضا‌های جانبی واحد‌های مسکونی گفت: در نیمه نخست امسال، کمک به تأمین فضا‌های جانبی برای ۱۱۴ واحد مسکونی در دستور کار قرار گرفت که تاکنون ۸۳ واحد با اعتبار ۳.۵ میلیارد تومان تکمیل و به خانواده‌های مشمول تحویل داده شده است.

وی همچنین از پیش‌بینی کمک به خرید مسکن برای ۲۳ واحد در برنامه‌های سال جاری خبر داد و گفت: این برنامه با هدف فراهم کردن فرصت دسترسی خانواده‌های بدون مسکن به سرپناه مناسب و کاهش بخشی از دغدغه‌های معیشتی آنان پیش‌بینی شده است.