به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی، شادمهر زهدی گفت: این شرکت از چند ماه گذشته اقدام به ذخیره سازی سوخت جایگزین و توزیع آن کرده است.

وی افزود: میزان سوخت توزیع شده در شهرستان اسفراین تاکنون ۶ میلیون لیتر بوده و در توزیع سوخت در شهرستان بام و صفی آباد تا ۹۴ درصد انجام شده است.

زهدی ادامه داد: علاوه بر آن توزیع سوخت در شهرستان راز و جرگلان نیز تا یک میلیون و ۳۰۰ هزار لیتر انجام شده است.

وی به توزیع سوخت در مناطق صعب العبور نیز اشاره و بیان کرد: ۸۰۰۰ خانوار در این مناطق مستقر هستند که سوخت رسانی به این مناطق به پایان رسیده است.

زهدی با بیان اینکه تاکنون مشکلی در تأمین سوخت مایع مورد نیاز استان وجود نداشته است، گفت: تمهیدات لازم برای استمرار تأمین و توزیع فرآورده‌های نفتی اندیشیده شده و برنامه‌ریزی‌ها برای پاسخ‌گویی به نیاز مصرف‌کنندگان ادامه دارد.

وی تصریح کرد: در راستای به ذخیره سازی سوخت‌های جایگیزین برای بخش‌های مختلف استان اقدام کرده‌ایم.