در آستانه سالروز حماسه و ایثار مردم اصفهان، زنجیره بزرگ انسانی «خون‌خواهیم» امشب یکشنبه ۲۴ آبان‌ماه در ۹ محور اصلی شهر اصفهان برپا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان اصفهان با اشاره به فرارسیدن سالروز تشییع ۳۷۰ شهید والامقام در ۲۵ آبان سال ۱۳۶۱ گفت: امسال نیز همچون سال‌های گذشته، مردم متدین و انقلابی اصفهان با حضور در میادین و خیابان‌های شهر، بار دیگر وفاداری خود به آرمان‌های شهدا را به نمایش می‌گذارند.

حجت‌الاسلام علیرضا ناجی، با تشریح جزئیات این برنامه فرهنگی و اجتماعی افزود: این حرکت مردمی با شعار «ما وارث ۲۵ آبانیم تا لحظه انتقام در میدانیم» و با هدف زنده نگه‌داشتن یاد شهدا و انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل‌های جدید برگزار می‌شود و برخلاف تجمع‌های متمرکز شب‌های گذشته، موکب‌های مستقر در میادین و چهارراه‌ها با یکدیگر هماهنگ شده و زنجیره انسانی گسترده‌ای را در سطح خیابان‌های شهر شکل می‌دهند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان اصفهان ادامه داد: بر این اساس، مسیر نخست از دروازه تهران آغاز و پس از گذر از چهارراه باهنر، پل رباط، استاد شهریار و چهارراه رزمندگان، از خیابان گل‌محمدی به میدان شهید علیخانی می‌رسد.

ناجی ادامه داد: مسیر دوم از میدان ۲۵ آبان آغاز می‌شود و با گذر از میدان قدس، احمدآباد، نورباران، بزرگمهر، آپادانا و سپه‌سالار به گلستان شهدا منتهی می‌شود.

وی گفت: مسیر سوم نیز از میدان ۲۵ آبان به سمت میدان شهدا، چهارراه تختی، میدان امام حسین (ع)، میدان انقلاب، متروپل و چهارراه نظر تا دروازه شیراز امتداد می‌یابد. همچنین مسیر چهارم در خوراسگان و خیابان جی تا میدان احمدآباد، مسیر پنجم در ۲۴ متری و خیابان‌های پروین، لاهور و مشتاق، و مسیر ششم از نبوی‌منش و آتشگاه تا جهاد تعیین شده است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان اصفهان گفت: مسیر هفتم از قائمیه و میدان ۹ دی و سه‌راه سیمین به دروازه شیراز می‌رسد، مسیر هشتم از میدان عاشق اصفهانی و خیابان لاله شمالی تا میدان قدس ادامه دارد و مسیر نهم از پل مارنان و پل فلزی، پس از میدان انقلاب و خیابان‌های فردوسی و خواجو، به بزرگمهر ختم می‌شود.

وی با دعوت از شهروندان برای حضور در این حرکت نمادین با در دست داشتن پرچم، پلاکارد و تصاویر شهدا و رهبر معظم انقلاب گفت: شعار‌های «بیعت با ولی»، «اتحاد»، «انتقام» و «بازنگری دفاعی کشور» محور‌های اصلی این برنامه را تشکیل می‌دهد.