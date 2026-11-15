کسب رتبه نخست دادگستری خراسان جنوبی در کشور در ارجاع هوشمند پروندهها
رئیسکل دادگستری خراسان جنوبی از کسب رتبه نخست کشوری در ارجاع هوشمند پروندهها خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی
؛ رئیسکل دادگستری استان از کاهش ۱۷ درصدی پروندههای مسن، کاهش متوسط زمان رسیدگی و افزایش رضایتمندی مراجعان خبر داد و بر استمرار برنامههای تحولی برای ارتقای کیفیت خدمات قضایی تأکید کرد.
محمدجعفر عبداللهی افزود: در این مدت، پروندههای مسن ۱۷ درصد، متوسط زمان رسیدگی سه روز و ورودی پروندهها سه درصد کاهش یافته است.
وی تقویت ظرفیت شوراهای حل اختلاف و توسعه فرهنگ صلح و سازش را از اولویتهای دستگاه قضایی استان دانست و خواستار برنامهریزی برای افزایش اثربخشی این فرآیند و ثبت دقیق آمار گزارشهای اصلاحی شد.
رئیسکل دادگستری خراسان جنوبی با اشاره به افزایش ۶ درصدی موجودی پروندهها، خواستار تحلیل دقیق عوامل مؤثر در این موضوع و ارائه راهکارهای عملیاتی برای مدیریت و کاهش موجودی شد.