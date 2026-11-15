به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی ؛ رئیس‌کل دادگستری استان از کاهش ۱۷ درصدی پرونده‌های مسن، کاهش متوسط زمان رسیدگی و افزایش رضایتمندی مراجعان خبر داد و بر استمرار برنامه‌های تحولی برای ارتقای کیفیت خدمات قضایی تأکید کرد.

محمدجعفر عبداللهی افزود: در این مدت، پرونده‌های مسن ۱۷ درصد، متوسط زمان رسیدگی سه روز و ورودی پرونده‌ها سه درصد کاهش یافته است.

وی تقویت ظرفیت شورا‌های حل اختلاف و توسعه فرهنگ صلح و سازش را از اولویت‌های دستگاه قضایی استان دانست و خواستار برنامه‌ریزی برای افزایش اثربخشی این فرآیند و ثبت دقیق آمار گزارش‌های اصلاحی شد.

رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی با اشاره به افزایش ۶ درصدی موجودی پرونده‌ها، خواستار تحلیل دقیق عوامل مؤثر در این موضوع و ارائه راهکار‌های عملیاتی برای مدیریت و کاهش موجودی شد.