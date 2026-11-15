استاندار فارس، با اشاره به از سرگیری قریب‌الوقوع پرواز‌های فرودگاه جهرم پس از دو سال وقفه، این مجموعه را فراتر از یک زیرساخت حمل‌ونقل، ظرفیتی راهبردی برای توسعه اقتصادی، ارتقاء تاب‌آوری منطقه‌ای و تقویت پیوند‌های ارتباطی جنوب استان دانست.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، حسینعلی امیری با تأکید بر ضرورت نگاه منطقه‌ای به ظرفیت فرودگاه جهرم گفت: دسترسی به شبکه حمل‌ونقل هوایی از مؤلفه‌های مؤثر در افزایش مزیت رقابتی مناطق، تسهیل سرمایه‌گذاری، رونق فعالیت‌های اقتصادی و بهبود دسترسی به خدمات تخصصی است و فرودگاه جهرم باید در چارچوب سیاست توسعه متوازن استان مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های جهرم و مناطق پیرامونی در حوزه کشاورزی، تجارت، خدمات، گردشگری و فعالیت‌های اقتصادی افزود: فعال شدن این فرودگاه می‌تواند با تسهیل تردد مدیران، متخصصان، سرمایه‌گذاران، فعالان اقتصادی و گردشگران، کاهش هزینه‌های زمانی سفر و افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری، به توسعه منطقه کمک کند. البته استمرار و گسترش پرواز‌ها مستلزم شناخت تقاضای سفر، طراحی مسیر‌های متناسب با نیاز منطقه و تعامل مؤثر با شرکت‌های هواپیمایی است.

استاندار فارس همچنین فرودگاه جهرم را یکی از ظرفیت‌های مکمل شبکه زیرساختی جنوب استان در مدیریت بحران و پدافند غیرعامل نیز ارزیابی کرد و گفت: در شرایط وقوع حوادث طبیعی و بحران‌های منطقه‌ای، فرودگاه‌ها می‌توانند در انتقال نیرو‌های امدادی، تجهیزات تخصصی، اقلام ضروری و جابه‌جایی مصدومان نقش مؤثری داشته باشند. از این منظر، فرودگاه جهرم باید در برنامه‌ریزی‌های مدیریت بحران و افزایش تاب‌آوری زیرساختی جنوب فارس جایگاه مشخصی داشته باشد.

امیری با تأکید بر اهمیت جغرافیایی و اقتصادی جنوب فارس خاطرنشان کرد: کارکرد فرودگاه جهرم نباید به محدوده جغرافیایی این شهرستان محدود شود، بلکه شهروندان شهرستان خفر و سایر شهر‌ها و مناطق پیرامونی نیز باید امکان بهره‌مندی از خدمات آن را داشته باشند. تحقق این هدف، نیازمند اتصال مناسب فرودگاه به شبکه حمل‌ونقل زمینی، شناسایی بازار‌های هدف و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی است.

وی مشارکت مردم را یکی از عوامل تعیین‌کننده در پایداری پرواز‌ها دانست و تصریح کرد: استمرار فعالیت شرکت‌های هواپیمایی و توسعه مسیر‌های پروازی به میزان تقاضای سفر و توجیه اقتصادی مسیر‌ها وابسته است. ازاین‌رو، استقبال مردم جهرم، خفر و مناطق پیرامونی از پرواز‌های این فرودگاه، نقشی اساسی در آینده عملیاتی آن خواهد داشت.

استاندار فارس همچنین از فعالان اقتصادی، صاحبان صنایع، مجموعه‌های گردشگری، دانشگاه‌ها، دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های عمومی خواست در معرفی ظرفیت فرودگاه و تجمیع تقاضای سفر مشارکت کنند و افزود: افزایش استقبال عمومی می‌تواند زمینه تقویت تقاضا، بهبود توجیه اقتصادی مسیر‌ها و ترغیب شرکت‌های هواپیمایی به توسعه خدمات را فراهم کند.

امیری در پایان با تأکید بر اینکه ارزش واقعی زیرساخت‌ها در میزان بهره‌وری و تأثیرگذاری آنها بر زندگی مردم و رشد اقتصادی مناطق سنجیده می‌شود، اظهار کرد: فرودگاه جهرم را باید نه صرفاً یک هزینه زیرساختی، بلکه سرمایه‌ای راهبردی برای آینده جنوب فارس دانست؛ سرمایه‌ای که با مدیریت صحیح، هماهنگی بین‌بخشی و مشارکت مردم می‌تواند از ظرفیت بالقوه به یک فرصت بالفعل و پایدار برای توسعه اقتصادی و اجتماعی منطقه تبدیل شود.