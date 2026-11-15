به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان در شهرستان کبودراهنگ ۶۲ هکتار زعفران کشت شده و پیش بینی میشود بیش از ۶۲۰ کیلو زعفران خشک برداشت شود

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کبودراهنگ گفت: میانگین برداشت زعفران از هر هکتار حدود ۴ کیلوگرم هست، اما آقای قیطاسی با رعایت چند نکته مانند تغذیه و آب دهی مناسب میزان برداشت را تا ۳ برابر افزایش داده است.

وی افزود: چیدن گل زعفران در شهرستان برای ۳هزار نفر اشتغالزایی کرده است.

قیطاسی با راه اندازی کارگاه زنجیره فراوری زعفران را هم تکمیل کرده است و زعفران برداشتی را پاک و خشک و بسته بندی کرده و بعد از تامین بازار داخلی صادر هم میکند.

او می گوید: حمایت از کشاورزان توسعه کشت گیاهان دارویی را در پی خواهد داشت.