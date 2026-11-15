­نایب رئیس انجمن مس ایران گفت: کاهش سهمیه سوخت گازوئیل و تأخیر در تحویل آن، در مقاطعی موجب توقف چند روزه فعالیت ماشین‌آلات معدنی شده است، به‌طوری که برخی معادن ۸ تا ۱۰ روز سوخت دریافت نکرده‌اند.

سید احمد مشکانی در گفت‌و‌گو با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا وسیما به تداوم مشکلات تأمین سوخت معادن اشاره کرد و افزود: به طور میانگین، برخی معادن حدود پنج روز در انتظار دریافت سوخت بوده‌اند و در این مدت ماشین‌آلات آنها از چرخه فعالیت خارج شده است.

وی ادامه داد: علاوه بر آن، سهمیه سوخت برخی معادن از چهار هزار لیتر به دو هزار لیتر کاهش یافته و معدن‌داران ناچار شده‌اند برای ادامه فعالیت، تعداد ماشین‌آلات فعال خود را کاهش دهند.

نایب‌رئیس انجمن مس ایران، با اشاره به افزایش هزینه‌های تولید و دشواری ادامه فعالیت معادن گفت: شرایط به‌گونه‌ای است که حتی با تعطیلی موقت برخی معادن موافقیم.

مشکانی در ادامه، محدودیت واردات ماشین‌آلات معدنی را از دیگر موانع فعالیت این بخش دانست و افزود: با وجود نیاز معادن به ماشین‌آلات تخصصی، محدودیت‌هایی در واردات تجهیزات کارکرده و ضوابط مربوط به سن ماشین‌آلات وجود دارد. حتی در مواردی، ماشین‌آلات خریداری‌شده در کشور‌های دیگر هنگام ورود به کشور با مشکلات مجوز و گمرک مواجه می‌شوند؛ این در حالی است که برخی از این تجهیزات نمونه ساخت داخل ندارند.

وی درباره رفع مشکل تأمین مواد ناریه نیز گفت: مشکل تأمین مواد ناریه از ابتدای سال تاکنون برطرف نشده است و این چالش ادامه‌دارد؛ معادن مس، سرب و روی نیز با این مشکل بیشتر مواجه‌اند.

مشکانی به افزایش چندبرابری قیمت مواد ناریه اشاره کرد و افزود: آخرین افزایش قیمت در این بخش حدود چهار برابر بوده است؛ به‌طوری که هزینه‌ای که پیش‌تر ۶۰۰ میلیون تومان بود، به حدود سه میلیارد تومان رسیده است. البته این ارقام با توجه به نوع معدن، میزان مصرف و هزینه حمل‌ونقل متفاوت است.

نایب‌رئیس انجمن مس ایران با انتقاد از فاصله میان رشد هزینه‌های تولید و قیمت‌گذاری محصولات معدنی گفت: به طور تقریبی همه هزینه‌ها از سوخت و حمل ونقل تا ماشین‌آلات و مواد ناریه افزایش یافته، اما قیمت‌گذاری محصولات متناسب با این تغییرات اصلاح نشده است. این موضوع فشار زیادی به معدن‌داران وارد کرده و ادامه فعالیت بخشی از معادن را با دشواری مواجه ساخته است.