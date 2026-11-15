رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت با اشاره به آتش سوزی پارکینگ یک منزل مسکونی در رشت گفت: این آتش سوزی به سرعت مهار و از گسترش آن جلوگیری شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ شهرام مومنی با اشاره به تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ آتش نشانی رشت مبنی بر آتش سوزی در باقرالعلوم حمیدیان گفت: آتش سوزی در پارکینگ یک منزل مسکونی دوبلکس بوده که سریعا از نزدیک‌ترین ایستگاه، ۷ آتش نشان و افسر ارشد با دو خودروی عملیاتی به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: در اعلام اولیه فرمانده تیم اعزامی، شعله‌های آتش از پارکینگ مملو از تجهیزات و رادیات خودرویی مشاهده می‌شد که سریعا نسبت به مهار و پیشگیری از گسترش آن اقدام شد.

رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت با بیان اینکه در این حادثه به کسی آسیب جانی نرسید گفت: علت این آتش سوزی در دست بررسی است.