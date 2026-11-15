در چین، نخستین هواپیمای تجاری تمام‌برقی چین، نخستین پرواز آزمایشی سرنشین‌دار خود را با موفقیت در شهر بینژو در استان شاندونگ انجام داد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از پکن، نخستین هواپیمای تجاری تمام‌برقی چین با نام «CE-۲۵A»، نخستین پرواز آزمایشی سرنشین‌دار خود را با موفقیت در شهر بینژو در استان شاندونگ انجام داد.

این هواپیما که به‌طور مستقل در چین طراحی و ساخته شده است، در جریان این پرواز دو خلبان و یک مهندس آزمایش پرواز را حمل می‌کرد. آزمایش پروازی آن در مجموع ۵۷ دقیقه و ۴۶ ثانیه به طول انجامید که ۱۶ دقیقه و ۳۸ ثانیه آن در آسمان بود و هواپیما مسافتی حدود ۶۰.۴ کیلومتر را طی کرد. عملکرد هواپیما در این آزمایش طبیعی گزارش شده و شاخص‌های فنی آن مطابق با انتظارات بوده است.

هواپیمای CE-۲۵A نخستین هواپیمای تجاری برقی است که از سوی شرکت هواپیماسازی تجاری چین (COMAC) توسعه یافته است. این هواپیما برای پرواز‌های تجاری کوتاه‌برد بین شهر‌ها طراحی شده و ظرفیت حمل ۱۹ مسافر را دارد.

بر اساس مشخصات اعلام‌شده، این هواپیما حداکثر وزن برخاست ۱۰ تن، سرعت پیمایش ۳۰۰ کیلومتر در ساعت، ارتفاع پروازی ۲۴۰۰ متر و برد پروازی حدود ۴۰۰ کیلومتر دارد. نیروی محرکه آن از طریق سامانه پیشران الکتریکی توزیع‌شده شامل موتور‌های کانالی نصب‌شده روی بال‌ها تأمین می‌شود.

این دستاورد پس از آن حاصل شد که هواپیمای مذکور در اوایل سال ۲۰۲۶ نخستین پرواز آزمایشی خود را بدون سرنشین انجام داد. این هواپیما تاکنون ۱۹ مرحله آزمایش پرواز خودکار و بدون سرنشین را پشت سر گذاشته است.

شرکت هواپیماسازی تجاری چین این پروژه را با همکاری شرکت باتری‌سازی «CATL»، دانشگاه شانگهای جیائوتونگ و شماری دیگر از مؤسسات علمی و صنعتی چین توسعه داده است.

در همین حال، سازمان هواپیمایی کشوری چین درخواست صدور گواهینامه نوع این هواپیما را دریافت کرده است؛ گواهینامه‌ای که برای تأیید صلاحیت فنی و ایمنی هواپیما و ورود آن به مرحله بهره‌برداری تجاری ضروری است.

توسعه این هواپیما را می‌توان گامی مهم در تلاش چین برای گسترش حمل‌ونقل هوایی برقی و توسعه فناوری‌های پیشرفته هوانوردی دانست؛ حوزه‌ای که در کنار کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی، می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری نسل تازه‌ای از پرواز‌های کوتاه‌برد و منطقه‌ای باشد.