به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، در این رزمایش نیرو‌های امدادی و خدماتی در محور‌های مواصلاتی و نقاط حادثه‌خیز مستقر شدند تا با افزایش نظارت و آمادگی، از وقوع حوادث ترافیکی پیشگیری کنند.

سرهنگ علیرضا بسطامی، جانشین پلیس راه استان سمنان با اشاره به شناسایی نقاط حادثه‌خیز در جاده‌های استان گفت: ۶۵ نقطه حادثه‌خیز از سال‌های گذشته شناسایی شده بود که بخش زیادی از آنها آشکارسازی و اصلاح شده و ۱۰۸ نقطه جدید نیز با همکاری پلیس و سازمان راهداری شناسایی و برای رفع آنها برنامه‌ریزی شده است.

وی خستگی و خواب‌آلودگی رانندگان، بی‌توجهی به جلو و سرعت غیرمجاز را از مهم‌ترین عوامل تصادفات در محور‌های استان برشمرد و بر رعایت سرعت مطمئنه، حفظ فاصله طولی و همراه داشتن تجهیزات زمستانی تأکید کرد.