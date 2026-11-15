



به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از اف بی آی، مقام‌های آمریکایی از شناسایی عملیات سایبری با نام «FaceStealer» خبر داده‌اند که در آن هکر‌های مرتبط با کره شمالی با جعل هویت افراد و برقراری تماس‌های تصویری ساختگی، فعالان حوزه رمزارز را فریب می‌دهند و به اطلاعات و دارایی‌های دیجیتال آنها دسترسی پیدا می‌کنند.

بر اساس اعلام اف‌بی‌آی، در ۱۸ ماه گذشته بیش از ۹۰۰ نفر قربانی این حملات شده‌اند و مجموع خسارت ناشی از آنها از ۴۰۰ میلیون دلار فراتر رفته است.





در این روش، مهاجمان ابتدا از طریق حساب‌های جعلی یا هک‌شده در شبکه‌های اجتماعی، افراد هدف را به تماس تصویری دعوت می‌کنند. سپس با استفاده از نسخه‌های جعلی پلتفرم‌هایی مانند زوم، مایکروسافت تیمز و گوگل میت، ویدیو‌های از پیش ضبط‌شده افراد آشنا با قربانی را پخش می‌کنند تا تماس واقعی به نظر برسد.





هکر‌ها در ادامه با ایجاد اختلال در صدای تماس، از کاربر می‌خواهند برای رفع مشکل روی لینکی کلیک کند. این اقدام به نصب بدافزاری منجر می‌شود که امکان دسترسی مهاجمان به اطلاعاتی مانند فهرست مخاطبان و برنامه‌های نصب‌شده روی دستگاه را فراهم می‌کند.مهاجمان همچنین تماس‌های تصویری را مخفیانه ضبط می‌کنند و از تصاویر به‌دست‌آمده برای فریب قربانیان جدید استفاده می‌کنند.





به گفته مقام‌های آمریکایی، این حملات به‌طور ویژه فعالان حوزه رمزارز و وب ۳، به‌خصوص توسعه‌دهندگان و نگهدارندگان نرم‌افزار‌های متن‌باز را هدف قرار می‌دهد. اف‌بی‌آی این شیوه را نوعی مهندسی اجتماعی دانسته که حتی کاربران باتجربه و آشنا با مسائل امنیتی را نیز در معرض فریب قرار می‌دهد.

نهاد‌های آمریکایی در پی انتشار جزئیات این عملیات، درباره تماس‌های تصویری غیرمنتظره، کلیک روی لینک‌های ناشناس و نصب نرم‌افزار با بهانه رفع مشکلات فنی هشدار داده‌اند.