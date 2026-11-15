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برای رسیدن به میانگین کشوری سرانه فضای آموزشی، ساخت ۹۷۲ مدرسه درآذربایجان غربی مورد نیاز است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، استاندار آذربایجانغربی با تأکید بر ضرورت شتاببخشی به توسعه فضاهای آموزشی گفت: برای رسیدن به میانگین کشوری سرانه فضای آموزشی، ساخت ۹۷۲ مدرسه در استان مورد نیاز است و باید از همه ظرفیتهای دولتی، خیرین و مولدسازی داراییها برای جبران این کمبود استفاده کرد.
رضا رحمانی با اشاره به عقبماندگی استان در حوزه مدرسهسازی، افزود: حتی اختصاص تمام بودجه نوسازی مدارس کشور نیز پاسخگوی نیازهای آذربایجانغربی نیست و فرمانداران و مدیران دستگاهها باید با رفع موانع مشارکت خیرین و استفاده از ظرفیت مولدسازی، روند ساخت مدارس دانشآموزی را تسریع کنند.
وی همچنین با تأکید بر حمایت از فعالیتهای قرآنی، خاطرنشان کرد: قرآن کتاب زندگی و مبنای حکومت اسلامی است و باید با توسعه نگاهها و حمایت از طرحهای فرهنگی، زمینه راهاندازی مدرسه قرآنی و گسترش آموزشهای قرآنی در استان فراهم شود.
استاندار آذربایجانغربی به تداوم اقدامات احیای دریاچه ارومیه نیز اشاره کرده و افزود: انتقال آب از سدها، لایروبی مسیرها و هدایت آبهای روان به سمت دریاچه ادامه داشته و توسعه گردشگری، بهسازی سواحل، احداث اسکله و ورود کشتی به دریاچه ارومیه در دستورکار قرار دارد.
رحمانی همچنین با تأکید بر تعیین تکلیف پروژههای چندینساله و نیمهتمام آذربایجانغربی، اضافه کرد: تکمیل ورزشگاه ۱۵ هزار نفری شهید باکری ارومیه نشان داد با همافزایی و کار جهادی میتوان طرحهای معطل مانده را به سرانجام رساند و باید برای جبران عقبماندگیها و شتاببخشیدن به توسعه استان تلاش کنیم.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت مسئولیتپذیری و عملکردمحوری مدیران، افزود: مسائل سیاسی، قومیتی و حاشیهها نباید مانع خدمترسانی شود و همه مدیران موظف هستند با پیگیری جدی مصوبات و برنامهها، برای رفع مشکلات مردم تلاش کنند.