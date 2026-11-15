معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو با قدردانی از تلاش مجموعه‌های حوزه سلامت در شرایط دشوار کشور تأکید کرد: تداوم خدمات درمانی و بهداشتی مستلزم پشتیبانی مالی و تأمین مستمر دارو و تجهیزات پزشکی است و این موضوع باید در اولویت تخصیص منابع قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهدی پیرصالحی، معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو با قدردانی از تلاش فعالان نظام سلامت اظهار کرد: در دوره‌هایی که کشور با شرایط سخت و حتی دو جنگ مواجه بود، مجموعه‌های مختلف نظام سلامت از دانشگاه‌ها و بیمارستان‌ها گرفته تا شبکه‌های بهداشتی، کارخانه‌های تولید دارو، شرکت‌های پخش و مراکز درمانی با تمام توان در میدان حضور داشتند.

وی افزود: پزشکان، پرستاران، کارکنان بیمارستان‌ها، نیرو‌های تولیدی و توزیعی و سایر فعالان زنجیره تأمین سلامت تلاش کردند خدمات به مردم بدون وقفه ادامه پیدا کند و با وجود محدودیت‌ها، اجازه داده نشود ارائه خدمات سلامت دچار اختلال شود.

پیرصالحی با تأکید بر ضرورت پشتیبانی از این مجموعه‌ها تصریح کرد: استمرار خدمات درمانی صرفاً به حضور نیروی انسانی متخصص وابسته نیست؛ پزشک برای ارائه خدمت به بیمار به دارو و تجهیزات پزشکی نیاز دارد و بدون دسترسی به این امکانات، حتی توانمندی و تخصص پزشک نیز نمی‌تواند به‌طور کامل در خدمت بیمار قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: تأمین دارو و تجهیزات پزشکی باید همواره در اولویت تخصیص منابع قرار داشته باشد و همه بخش‌های مرتبط برای حفظ پایداری زنجیره تأمین سلامت همکاری کنند.

رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به مسئولیت مشترک مجموعه‌های حوزه سلامت گفت: امیدواریم در هیچ شرایطی ارائه خدمات سلامت به مردم متوقف نشود و با پشتیبانی مناسب از زنجیره تولید، توزیع و تأمین، امکان استمرار خدمات درمانی در سراسر کشور فراهم باشد.