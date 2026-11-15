معاون انرژی سازمان پدافند غیرعامل کشور با تأکید بر ضرورت کاهش وابستگی صنعت آب و فاضلاب به شبکه برق گفت: باید حداقل ۵۰ درصد نیاز برق این صنعت از ظرفیت‌های مستقل تأمین شود تا در شرایط بحرانی و جنگی، خدمات‌رسانی به مردم متوقف نشود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، حسن اسدی در رزمایش پدافند غیرعامل تاب‌آوری تأمین آب آشامیدنی در شرایط اضطراری، با اشاره به اهمیت حفاظت از زیرساخت‌های آب و فاضلاب افزود: تهدیدات مستقیم و غیرمستقیم، حملات سایبری و خرابکاری همچنان وجود دارد و باید پراکنده‌سازی و حفاظت از تجهیزات در برابر این تهدیدات با جدیت دنبال شود.

وی با بیان اینکه خرید تجهیزات به‌تنهایی برای افزایش تاب‌آوری کافی نیست، گفت: حفاظت از امکانات و پراکنده‌سازی تجهیزات به همان اندازه تأمین آنها اهمیت دارد.

معاون انرژی سازمان پدافند غیرعامل کشورتهدید علیه کیفیت منابع آب و احتمال آلودگی آب آشامیدنی را از دیگر مخاطرات پیش‌رو دانست و بر ضرورت تقویت اقدامات حفاظتی و امنیتی در این زمینه تأکید کرد.

اسدی همچنین با اشاره به سه محور اصلی برنامه‌های پایداری تأمین آب گفت: پاسخ به شرایط اضطراری هنگام تهدید، بهینه‌سازی وابستگی‌ها و تداوم کارکرد و بازیابی پس از حادثه، سه اولویت اصلی این برنامه‌هاست.

وی با تأکید بر اینکه برنامه‌ریزی‌ها نباید صرفاً بر مبنای شرایط عادی انجام شود، افزود: صنعت آب و فاضلاب باید در هر لحظه آمادگی مواجهه با تنش‌ها و تهدید‌های احتمالی را داشته باشد و این آمادگی به‌صورت مستمر حفظ شود.

معاون انرژی سازمان پدافند غیرعامل کشور با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای کاهش وابستگی صنعت آب به برق گفت: در شرایط جنگی اقدامات خوبی در این زمینه انجام شده است، اما باید در حوزه خوداتکایی و خودکفایی، حداقل ۵۰ درصد نیاز برق صنعت آب از ظرفیت‌های مستقل تأمین شود و تحت هیچ شرایطی تمام خدمات‌رسانی به پایداری شبکه برق وابسته نباشد.

اسدی با بیان اینکه آب از نیاز‌های اساسی و روزمره مردم است، افزود: جامعه ممکن است بدون برخی امکانات برای مدتی تاب‌آوری داشته باشد، اما بدون آب حداکثر یک روز دوام می‌آورد؛ بنابراین پایداری تأمین آب باید در اولویت برنامه‌های پدافند غیرعامل قرار گیرد.

وی با اشاره به تجربه مدیریت توزیع آب در خراسان جنوبی گفت: با وجود کاهش منابع آبی، مدیریت توزیع به‌گونه‌ای انجام شد که اختلالی در خدمات‌رسانی ایجاد نشد و این تجربه می‌تواند در برنامه‌های تداوم کارکرد و بازیابی پس از حادثه مورد استفاده قرار گیرد.

معاون انرژی سازمان پدافند غیرعامل کشور همچنین بر استفاده از ظرفیت مشارکت مردمی در شرایط اضطراری تأکید کرد و افزود: صنعت آب و فاضلاب به‌تنهایی ظرفیت محدودی برای مدیریت بحران دارد و برای تداوم خدمات‌رسانی باید از توان و مشارکت مردم نیز استفاده شود؛ از این رو پیشنهاد می‌شود در رزمایش‌های آینده، ظرفیت‌های مردمی نیز به کار گرفته شود.