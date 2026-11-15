امام جمعه تبریز گفت:به‌رغم تلاش‌های صورت گرفته دغدغه‌های مربوط به مسکن و معیشت کارکنان نیرو‌های مسلح به‌ویژه در پایگاه‌های عملیاتی موضوعی است که باید با جدیت و نگاهی فراتر از بروکراسی‌های معمول دنبال شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،حجت‌الاسلام والمسلمین مطهری اصل در دیدار با فرمانده و کارکنان پایگاه ششم رزمی هوا نیروز تبریز ضمن گرامیداشت یاد و خاطره دلاورمردی‌های نیروهای مسلح بر جایگاه ویژه ارتش و هوانیروز در تامین امنیت پایدار کشور تاکید کرد.

وی با اشاره به تجربیات جنگ تحمیلی اخیر و تحولات نوین در دکترین نظامی جهان اظهار داشت:ارتش جمهوری اسلامی ایران به ویژه یگان‌های هوا نیروز همواره به عنوان بازوان قدرتمند نظام نقش تعیین‌کننده‌ای در معادلات دفاعی ایفا کرده‌اند. امروز اقتدار نیرو‌های مسلح ما نه تنها در سطح منطقه، بلکه در سطح جهانی شناخته شده است و این امر مرهون تدبیر و مجاهدت‌های خاموش و آشکار سربازان این مرز و بوم است.

وی با بیان اینکه مردم و مسئولان نظام نسبت به جایگاه ارتش و سپاه همواره نگاهی توام با احترام و قدرشناسی دارند تصریح کرد: ارتش ما نه تنها در توانمندی‌های سخت‌افزاری و عملیاتی، بلکه در ایمان و تعهد نیز سرآمد است و باید این جایگاه رفیع همواره مورد حمایت و تکریم قرار گیرد.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان شرقی با اشاره به برخی گلایه‌ها پیرامون مسائل معیشتی و رفاهی پرسنل ارتش خاطرنشان کرد:به‌رغم تلاش‌های صورت گرفته دغدغه‌های مربوط به مسکن و معیشت کارکنان نیرو‌های مسلح، به‌ویژه در پایگاه‌های عملیاتی موضوعی است که باید با جدیت و نگاهی فراتر از بروکراسی‌های معمول دنبال شود.