مدیرکل کتابخانه‌های استان اردبیل گفت: با تفاهم‌نامه منعقدشده میان استانداری و نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، خبرهای خوبی در راه است و به‌زودی دو دستگاه کتابخانه سیار مجهز دیگر نیز به کتابخانه های سیار استان اضافه خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل روزبه فتاحی مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان در همایش تجلیل از کتابداران به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی اظهار کرد: این نهاد به‌عنوان متولی ترویج خواندن و فراهم‌سازی زمینه دانایی و آگاهی، در مقطع کنونی شرایط دشواری را سپری می‌کند.

وی از اضافه شدن دومین دستگاه کتابخانه سیار به ناوگان کتابخانه‌های عمومی استان خبر داد و افزود: این خودرو روز دوشنبه به استان اضافه خواهد شد و با هدف توسعه دسترسی به منابع کتابخانه‌ای، در مناطق خلخال و کوثر خدمات‌رسانی خواهد کرد.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان اردبیل با بیان اینکه نخستین خودروی کتابخانه سیار در شهرستان بیله‌سوار فعالیت می‌کند، گفت: خودروی کتابخانه سیار جدید نیز در مناطق خلخال و کوثر مستقر خواهد شد و خودروی سیار دیگر در شهرستان مشگین‌شهر به ارائه خدمات می‌پردازد.

فتاحی با تأکید بر جایگاه فرهنگی و اجتماعی کتابخانه‌ها تصریح کرد: فضای کتابخانه، فضایی چندلایه و برخوردار از ظرفیت‌های مختلف است و همه افراد باید کتابخانه را خانه‌ای امن برای خواندن، دانستن و فهمیدن بدانند.

وی همچنین با اشاره به ضرورت تعامل و همکاری مجموعه کتابخانه‌های عمومی با سایر نهاد‌ها خاطرنشان کرد: کتابخانه‌های عمومی دست همکاری و همیاری به سوی تمام مراکز علمی و فرهنگی دراز کرده‌اند و آماده تعامل برای توسعه فعالیت‌های فرهنگی هستند.