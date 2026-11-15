معاون فنی و راه‌های روستایی اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان از فعال‌سازی تخصصی این اداره‌کل با هدف یکپارچه‌سازی و مدیریت داده‌های مکانی حوزه راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محسن حق‌نیا اظهار کرد: این کارگروه با هدف ساماندهی، یکپارچه‌سازی و مدیریت اطلاعات مکانی در بخش‌های مختلف راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای راه‌اندازی شده است تا امکان ثبت، نگهداری و دسترسی آسان به اطلاعات مکانی زیرساخت‌ها و تأسیسات مرتبط فراهم شود.

وی افزود: اطلاعات مکانی طیف گسترده‌ای از زیرساخت‌ها و تجهیزات جاده‌ای از جمله پل‌ها، ابنیه فنی، تابلوها، مجتمع‌های خدماتی رفاهی، پایانه‌های مرزی، مسافربری و بار، سایر نقاط و تأسیسات حمل‌ونقلی، سامانه‌های هوشمند و پاسگاه‌های پلیس راه در این سامانه ثبت و مدیریت می‌شود.

معاون فنی و راه‌های روستایی اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان با اشاره به نحوه مشارکت واحد‌های مختلف اداره‌کل در این سامانه بیان کرد: هر یک از اعضای کارگروه نیز متناسب با سطح دسترسی تعیین‌شده، نسبت به ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات و موقعیت مکانی مجموعه‌ها، زیرساخت‌ها و تأسیسات مرتبط با حوزه فعالیت خود در سامانه ژئوپورتال اقدام کرده‌اند.

حق نیا تصریح کرد: راه‌اندازی این سامانه، دسترسی سریع و آسان به اطلاعات مکانی را فراهم می‌کند و با تجمیع داده‌های پراکنده در یک بستر متمرکز، زمینه بهبود مدیریت اطلاعات، تسهیل برنامه‌ریزی و افزایش دقت در تصمیم‌گیری‌های کارشناسی را فراهم خواهد کرد.