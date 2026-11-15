رئیس پلیس راهور تهران بزرگ از کاهش ۱۰ درصدی تردد‌ها در پایتخت با اجرای طرح زوج و فرد از درب منزل خبر داد و گفت: از ابتدای سال تاکنون نزدیک به ۲۳ هزار خودروی آلاینده و دودزا اعمال قانون شده‌اند.

چرا با وجود اجرای طرح زوج و فرد، ترافیک در پایتخت کمتر نشد؟

چرا با وجود اجرای طرح زوج و فرد، ترافیک در پایتخت کمتر نشد؟

سردار سیدابوالفضل موسوی‌پور در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، با اشاره به اجرای طرح زوج و فرد از درب منزل اظهار کرد: برابر مصوبه کارگروه اضطرار کاهش آلودگی هوا، از روز شنبه و امروز یکشنبه، اجرای طرح زوج و فرد از درب منزل به پلیس راهور تهران بزرگ و شهرداری تهران ابلاغ شد.

وی افزود: روز گذشته این طرح در ۱۰۰ نقطه در میادین سطح شهر با حضور همکاران پلیس راهور تهران بزرگ اجرایی شد و امروز نیز ادامه دارد؛ هم به جهت کنترل خودرو‌هایی که این مصوبه را رعایت نمی‌کنند و هم به جهت کنترل تردد کامیون‌ها و کامیونت‌هایی که ممنوعیت تردد دارند و همچنین برخورد با تخلفات آلاینده و دودزا.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در تشریح وضعیت ترافیک صبحگاهی گفت: ترافیک صبحگاهی امروز نسبت به هفته قبل که بارندگی داشتیم قابل مقایسه نیست، ولی نسبت به دو هفته قبل تقریباً ۱۰ درصد کاهش تردد‌ها را شاهد هستیم.

وی افزود: انتظار می‌رفت این تردد‌ها حداقل ۴۰ درصد کاهش پیدا کند، ولی به جهت باز بودن مدارس و تردد‌های اجتناب‌ناپذیر، بار ترافیکی صبحگاهی بخشی به این جهت سنگین بود.

سردار موسوی‌پور با اشاره به آمار اعمال قانون خودرو‌های آلاینده گفت: از ابتدای سال تاکنون نزدیک به ۲۳ هزار خودروی آلاینده و دودزا اعمال قانون شده‌اند و ۲ هزار و ۱۴۳ دستگاه خودرویی که معاینه فنی داشتند، اما شرایط لازم را از دست داده بودند، معاینه فنی‌شان ابطال شد.

وی تصریح کرد: تمامی افسران پلیس راهور تهران بزرگ این امکان برایشان فراهم شده و با هماهنگی با وزارت کشور، دسترسی به سامانه سیمپو برایشان ایجاد شده و در محل ابطال آنی معاینه فنی انجام می‌شود.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در ادامه با اشاره به طرح ترافیک گفت: خودرو‌هایی که مجوز ورود به محدوده طرح ترافیک را دارند، در قالب مصوبه کارگروه اضطرار کاهش آلودگی هوا قرار می‌گیرند؛ به عبارتی امروز که یکشنبه است، خودرویی که آخرین عدد سمت راست پلاکش زوج است، اجازه تردد در سطح معابر شهری را از درب منزل ندارد، چه طرح ترافیک داشته باشد و چه نداشته باشد.

وی افزود: ساعت طرح ترافیک و طرح زوج و فرد، از ساعت ۶:۳۰ صبح تا ساعت ۱۸ عصر ادامه دارد.

سردار موسوی‌پور در خصوص ممنوعیت تردد کامیون‌ها گفت: تردد کامیون‌هایی که مواد سوختی، مواد غذایی و فاسدشدنی و همچنین میکسر‌های حامل بتن حمل می‌کنند، برابر مصوبه شورای ترافیک در نیمه دوم سال از ساعت ۹ صبح تا ساعت ۱۵ اجازه تردد دارند و قبل و بعد از این بازه زمانی اجازه تردد ندارند.

وی تصریح کرد: سایر کامیون‌ها و کامیونت‌ها برابر مصوبه کارگروه اضطرار کاهش آلودگی هوا، ترددشان در این ۴۸ ساعت (شنبه و یکشنبه) در همه معابر شهری تهران ممنوع است.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در پایان خاطرنشان کرد: اگر نیاز باشد، امروز کارگروه تشکیل می‌شود و برابر دستور استاندار محترم، تصمیمات بعدی اتخاذ خواهد شد و در مورد جریمه‌ها نیز این جریمه‌ها بازدارنده هستند.