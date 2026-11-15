مدیر کل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان با اشاره به اهداف برگزاری المپیاد‌های ورزشی درون‌دانشگاهی گفت: توسعه ورزش همگانی، ارتقای نشاط و شادابی و تقویت سلامت جسمی دانشجویان، اهداف اصلی این رویداد‌ها است و در کنار آن، زمینه شناسایی استعداد‌های ورزشی دانشگاه‌ها نیز فراهم می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مصطفی زارعی در حاشیه افتتاحیه دومین المپیاد ورزشی درون‌دانشگاهی دانشگاه زنجان گفت : امسال دومین سالی است که المپیاد‌های درون‌دانشگاهی را برنامه‌ریزی کرده‌ایم و سال گذشته این رویداد به‌صورت آزمایشی برگزار شد که با استقبال قابل توجه دانشجویان همراه بود.

وی افزود: در این المپیاد‌ها در گام نخست به دنبال توسعه ورزش همگانی و ایجاد فضایی برای شادی، نشاط و سلامت دانشجویان هستیم تا آنها در قالب رقابت‌های ورزشی، فرصت تعامل و حضور در فعالیت‌های جمعی را داشته باشند.

مدیر کل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان با اشاره به دیگر اهداف این رویدادها، گفت : این رقابت‌ها فرصتی برای مدیران تربیت بدنی دانشگاه‌ها فراهم می‌کند تا از میان دانشجویان شرکت‌کننده، استعداد‌های ورزشی را شناسایی و برای حضور در سطوح بالاتر رقابت‌ها آماده کنند.

زارعی با تفکیک اهداف المپیاد‌های درون‌دانشگاهی و کشوری، گفت: در المپیاد‌های کشوری که سال گذشته با حضور بیش از ۳۵۰۰ دانشجوی پسر و ۲۵۰۰ دانشجوی دختر برگزار شد، هدف اصلی قهرمانی و رقابت در سطح بالاتر است؛ به‌گونه‌ای که دانشجویان بتوانند در رشته‌های دارای ظرفیت اعزام بین‌المللی، برای حضور در مسابقاتی مانند یونیورسیاد و رقابت‌های جهانی و آسیایی شناسایی شوند.

وی با بیان اینکه المپیاد‌های درون‌دانشگاهی می‌توانند مرحله نخست انتخابی این رقابت‌ها باشند، افزود : دانشجویان ابتدا در دانشگاه خود توانمندی‌هایشان را محک می‌زنند و سپس در مراحل بعدی با نمایندگان سایر دانشگاه‌ها، از جمله دانشگاه آزاد اسلامی، رقابت می‌کنند تا در نهایت اعضای تیم‌های منتخب مشخص شوند.

مدیر کل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان با اشاره به برخی نتایج این روند، گفت: در رشته تکواندو، قهرمانان بخش پسران به اردوی نخست تیم ملی راه پیدا کرده‌اند و در سایر رشته‌ها نیز در حال تعامل با فدراسیون‌های مربوطه برای فراهم کردن زمینه انتخابی تیم ملی هستیم.

زارعی درباره احتمال محدود شدن فرصت سایر دانشجویان برای حضور در رقابت‌های انتخابی تیم ملی با اجرای این روند، افزود : این سازوکار نه‌تنها فرصت را از سایر دانشجویان نمی‌گیرد، بلکه زمینه‌ای فراهم می‌کند تا همه دانشجویان ابتدا در دانشگاه خود توانایی‌هایشان را محک بزنند و سپس در مراحل بالاتر با رقبای دانشگاه‌های دیگر رقابت کنند.