یکصدمین نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان البرز با محوریت بررسی مشکلات واحدهای صنعتی و یافتن راهکارهای قانونی برای جلوگیری از اختلال در فعالیت بنگاه‌های اقتصادی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز البرز ، مجتبی بوربور، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز، در این نشست با اشاره به دشواری‌های پیش‌روی بخش تولید، بر ضرورت همراهی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی با فعالان اقتصادی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها و مشکلات حوزه صادرات و واردات، فعالیت واحدهای تولیدی را با چالش‌های بیشتری مواجه کرده است، افزود: دستگاه‌های مسئول باید با استفاده از اختیارات قانونی خود، روند رسیدگی به مشکلات تولیدکنندگان را تسریع کنند و اجازه ندهند موانع اداری و اجرایی به توقف فعالیت بنگاه‌های اقتصادی منجر شود.

بوربور همچنین با اشاره به نقش واحدهای تولیدی در حفظ اشتغال و تأمین نیازهای جامعه گفت: حمایت از ظرفیت‌های موجود تولیدی باید در اولویت تصمیم‌گیری دستگاه‌های مرتبط قرار گیرد.

در این نشست، مشکلات و درخواست‌های ۱۴ واحد تولیدی استان مطرح شد و حاضران راهکارهای اجرایی برای رفع موانع و بهبود شرایط فعالیت این واحدها را بررسی کردند.

یکصدمین نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید البرز در شرایطی برگزار شد که استمرار فعالیت واحدهای صنعتی و حفظ فرصت‌های شغلی، از محورهای مهم حمایت اقتصادی در استان به شمار می‌رود.