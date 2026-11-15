معاون حمل‌ونقل اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان اردبیل با اشاره به جان‌باختن سالانه حدود ۲۰۰ نفر در تصادفات برون‌شهری و روستایی استان، بر ضرورت ارتقای فرهنگ رانندگی، رعایت قوانین و پرهیز از رفتار‌های پرخطر ترافیکی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل، رضا شیرین‌زاده معاون حمل‌ونقل اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان با گرامیداشت روز جهانی یادمان قربانیان تصادفات رانندگی اظهار کرد: تصادفات جاده‌ای علاوه بر خسارات جانی و مالی، پیامد‌های سنگین اجتماعی و خانوادگی به دنبال دارد و بخش قابل توجهی از این حوادث ناشی از بی‌احتیاطی، سهل‌انگاری و تخلفات رانندگی است.

وی با بیان اینکه ایمنی تردد حاصل تعامل سه عامل جاده، خودرو و راننده است، افزود: هرچند توسعه زیرساخت‌های ایمن و ارتقای استاندارد خودرو‌ها نقش مهمی در کاهش سوانح دارد، اما عامل انسانی همچنان یکی از مؤثرترین عوامل وقوع تصادفات است و رانندگان باید در هر شرایطی با رعایت قوانین و اصول احتیاطی از بروز حوادث پیشگیری کنند.

شیرین‌زاده با اشاره به آمار تلفات تصادفات در استان اردبیل گفت: بر اساس آمار پزشکی قانونی، در شش‌ماهه نخست سال جاری ۱۶۰ نفر در تصادفات درون‌شهری، برون‌شهری و روستایی استان جان خود را از دست داده‌اند که از این تعداد ۱۳۴ نفر مربوط به راه‌های برون‌شهری و روستایی و ۲۶ نفر مربوط به تصادفات درون‌شهری بوده است.

وی با بیان اینکه بررسی تصادفات برون‌شهری و روستایی نشان می‌دهد حدود ۲۴ درصد متوفیان در حوادث رخ‌به‌رخ و حدود ۴۰ درصد در سوانح ناشی از واژگونی جان باخته‌اند؛ آماری که ضرورت توجه جدی به سرعت مطمئنه، پرهیز از سبقت غیرمجاز و رعایت فاصله طولی را نشان می‌دهد گفت:در این مدت ۲۰ نفر از راکبان و ترک‌نشینان موتورسیکلت و ۱۰ نفر از عابران پیاده در محور‌های برون‌شهری و روستایی استان جان خود را از دست داده‌اند.

معاون حمل‌ونقل اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان اردبیل با اشاره به عقب‌ماندگی زیرساخت‌های جاده‌ای استان تصریح کرد: ایمن‌سازی و رفع نقاط پرحادثه، نصب سامانه‌های ثبت تخلفات، اجرای خط‌کشی و نصب تابلو‌های هشداردهنده و حفاظ‌های ایمنی از جمله اقدامات مستمر این اداره کل است و توسعه پروژه‌های بزرگراهی استان، به‌ویژه تکمیل محور‌های ارتباطی، می‌تواند نقش مؤثری در کاهش تصادفات رخ‌به‌رخ و ارتقای ایمنی سفر‌ها داشته باشد.

شیرین‌زاده در تشریح اقدامات فرهنگی و آموزشی این اداره کل نیز گفت: طی هشت‌ماهه امسال ۷۵۰ نفر از راکبان موتورسیکلت آموزش‌های ایمنی دریافت کرده‌اند و برای آموزش یک‌هزار و ۲۵۰ نفر دیگر تا پایان سال ۱۴۰۵ برنامه‌ریزی شده است. در این طرح، اهدای کلاه ایمنی به قید قرعه و نصب شبرنگ روی موتورسیکلت‌ها نیز پیش‌بینی شده است.

وی افزود: تاکنون ۷۵۰ نفر از عابران پیاده نیز آموزش دیده‌اند و آموزش ۵۰۰ نفر دیگر با توزیع جلیقه‌های شبرنگ‌دار در دستور کار قرار دارد همچنین برنامه‌ریزی برای آموزش یک‌هزار و ۴۰۰ دانش‌آموز مدارس حاشیه راه‌ها با اهدای کیف شبرنگ‌دار و بسته‌های آموزشی انجام شده است.

وی با تأکید بر اینکه هیچ مهارتی جایگزین رعایت قانون و احتیاط در رانندگی نمی‌شود، خاطرنشان کرد: بستن کمربند ایمنی، استفاده از کلاه ایمنی، پرهیز از سرعت و سبقت غیرمجاز، خودداری از رانندگی هنگام خستگی، خواب‌آلودگی و عصبانیت و توجه به دیده‌شدن عابران پیاده، اقداماتی ساده، اما حیاتی هستند که می‌توانند جان انسان‌های بسیاری را نجات دهند.