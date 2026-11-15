رئیس مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، کاربردی بودن نتایج و نقش پژوهش‌ها در حل مشکلات منابع طبیعی را ملاک اصلی ارزیابی طرح‌های تحقیقاتی دانست.



به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما شکراله حاجی‌وند در مراسم افتتاحیه ارزشیابی طرح‌ها و پروژه‌های تحقیقاتی با تأکید بر ضرورت تحول در نظام ارزشیابی طرح‌های تحقیقاتی، گفت: ارزیابی فعالیت‌های پژوهشی باید از شاخص‌های صرفاً کمی و مقاله‌محور فراتر رود و میزان اثربخشی، کاربردی بودن نتایج و نقش آنها در حل مسائل و چالش‌های منابع طبیعی به‌عنوان معیار‌های اصلی مورد توجه قرار گیرد.

وی با تأکید بر ضرورت بازنگری در رویکرد‌های ارزیابی پژوهش‌ها، افزود: هدف اصلی از اجرای طرح‌های تحقیقاتی، تولید دانش و دستاورد‌هایی است که بتوانند در حل مسائل و چالش‌های واقعی منابع طبیعی کشور مؤثر باشند.

رئیس مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، با بیان اینکه صرف تعداد مقالات علمی و دستاورد‌های انتشاراتی نمی‌تواند معیار کاملی برای سنجش عملکرد پژوهش‌ها باشد، گفت: لازم است در نظام ارزشیابی تحقیقات، میزان تأثیرگذاری نتایج پژوهش‌ها در عرصه اجرا، پاسخ‌گویی به نیاز‌های بخش و کمک به رفع مشکلات منابع طبیعی جایگاه محوری داشته باشد.

شکراله حاجی‌وند، مسئله‌محوری و انطباق پروژه‌های تحقیقاتی با اولویت‌ها و نیاز‌های ملی را از الزامات ارتقای اثربخشی پژوهش‌ها دانست و بر ضرورت تعریف طرح‌هایی تأکید کرد که از ابتدا با هدف پاسخ‌گویی به مسائل مشخص و دارای خروجی‌های قابل استفاده در بخش اجرا طراحی شده باشند.

حاجی‌وند همچنین تصمیم‌گیری هدفمند درباره تداوم، اصلاح یا بازنگری پروژه‌های تحقیقاتی را از دیگر اهداف فرآیند ارزشیابی برشمرد و بر لزوم تقویت تعامل و ارتباط مؤثر میان بخش‌های پژوهشی و اجرایی تأکید کرد.

وی در ادامه، حفظ انگیزه و پویایی پژوهشگران و فراهم کردن زمینه انتقال دستاورد‌های علمی و تحقیقاتی به عرصه عمل را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: ارتقای اثربخشی تحقیقات منابع طبیعی مستلزم آن است که نتایج پژوهش‌ها از مرحله تولید دانش فراتر رفته و در فرآیند‌های تصمیم‌سازی، برنامه‌ریزی و اجرا مورد استفاده قرار گیرند.

بر این اساس، بازنگری در شاخص‌های ارزشیابی، تقویت رویکرد مسئله‌محور و توجه به نتایج کاربردی پژوهش‌ها می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای جایگاه تحقیقات در مدیریت پایدار منابع طبیعی کشور باشد.