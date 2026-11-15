سخنگوی سازمان اورژانس استان تهران از افزایش تعداد بیماران قلبی و تنفسی تهران در روز‌های آلوده خبر داد.

افزایش بیماران قلبی و تنفسی در روز‌های آلوده پایتخت

افزایش بیماران قلبی و تنفسی در روز‌های آلوده پایتخت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شروین تبریزی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی، نوشت: با افزایش میزان آلاینده‌های جوی در روز‌های اخیر در تهران، شاهد افزایش تعداد بیماران تنفسی و قلبی هستیم.

وی افزود: تعداد بیماران قلبی از ۲۵۱ مورد در روز ۱۶ آبان، به ۲۶۷ مورد در ۲۳ آبان ماه رسید. این مسئله نشان می‌دهد شاهد افزایش ۶ درصدی بیماران قلبی هستیم.

سخنگوی سازمان اورژانس استان تهران گفت: تعداد بیماران تنفسی از ۶۶ مورد در ۱۶ آبان به ۹۰ مورد در روز ۲۳ آبان ماه رسید و این مسئله نیز نشان دهنده رشد ۳۶ درصدی این بیماران است.