معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با تأکید بر ضرورت تحول در نظام آموزش عالی و متناسب‌سازی برنامه‌های دانشگاهی با نیاز‌های بازار کار، از نرخ اشتغال ۸۰.۷ درصدی دانش‌آموختگان دانشگاه علم و هنر در سال ۱۴۰۲ قدردانی کرد.

دانشگاه علم و هنر یزد با اشتغال ۸۰.۷ درصدی فارغ‌التحصیلان، الگویی از پیوند آموزش و بازار کار

دانشگاه علم و هنر یزد با اشتغال ۸۰.۷ درصدی فارغ‌التحصیلان، الگویی از پیوند آموزش و بازار کار

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، نشست هم‌اندیشی مسئولان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و جهاددانشگاهی با رئیس و اعضای هیئت‌رئیسه دانشگاه علم و هنر یزد، در این دانشگاه برگزار شد.

ابوالفضل واحدی معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در این نشست با اشاره به سابقه بیش از ۳۰ ساله دانشگاه علم و هنر و اقدامات انجام‌شده در این مجموعه، نرخ اشتغال ۸۰.۷ درصدی دانش‌آموختگان این دانشگاه در سال ۱۴۰۲ را قابل توجه دانست و بر ضرورت پایش مستمر وضعیت اشتغال فارغ‌التحصیلان تأکید کرد.

وی با بیان اینکه مسئولیت ایجاد اشتغال صرفاً بر عهده دانشگاه‌ها نیست، اظهار داشت: نرخ اشتغال در هر کشور ارتباط مستقیمی با میزان رشد اقتصادی دارد و عواملی همچون سرمایه‌گذاری، توسعه زیرساخت‌ها و فراهم بودن شرایط مناسب فعالیت‌های اقتصادی در ایجاد فرصت‌های شغلی مؤثرند. دانشگاه یکی از ارکان و موتور‌های محرک اشتغال است، اما نمی‌توان انتظار داشت به‌تنهایی مسئولیت ایجاد شغل را بر عهده بگیرد.

واحدی با تأکید بر ضرورت بازتعریف انتظارات از دانش‌آموختگان در شرایط جدید بازار کار افزود: در گذشته مدرک دانشگاهی از اهمیت ویژه‌ای برای ورود به بازار کار و دستیابی به جایگاه اجتماعی برخوردار بود، اما این رویکرد در حال تغییر است و دانشگاه‌ها باید متناسب با تحولات جامعه و نیاز‌های جدید بازار کار، برنامه‌ها و عملکرد خود را بازنگری کنند.

معاون آموزشی وزارت علوم، اتصال دانشگاه علم و هنر به جهاددانشگاهی را یکی از مزیت‌های متمایز این دانشگاه دانست و گفت: جهاددانشگاهی نهادی خوش‌نام با سابقه‌ای ارزشمند در خدمت‌رسانی به مردم و کمک به توسعه ملی، استانی و منطقه‌ای است و باید ظرفیت‌های این نهاد در کنار توانمندی‌های دانشگاه علم و هنر بیش از پیش مورد استفاده قرار گیرد.

مهدی باصولی معاون آموزشی جهاددانشگاهی نیز در این نشست، هدف اصلی آموزش را حل مسائل جامعه دانست و بر ضرورت بازنگری در مأموریت‌های آموزش عالی غیردولتی و تقویت ارتباط دانشگاه‌ها با بازار کار تأکید کرد.

وی با اشاره به نقش دانشگاه علم و هنر در توسعه صنعت طلا و جواهر و گردشگری استان یزد گفت: آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی در حوزه طلا و جواهر و همکاری با مؤسسات خصوصی، زمینه‌ساز توسعه این صنعت در استان شده است و هم‌اکنون چند صد نفر از جوانان در این حوزه فعالیت می‌کنند.

باصولی، توسعه آموزش گردشگری از مقطع کارشناسی تا دکتری را از دیگر نمونه‌های اثرگذاری دانشگاه علم و هنر برشمرد و افزود: بخش قابل توجهی از فعالان، مدیران و تصمیم‌گیران حوزه گردشگری استان از دانش‌آموختگان این دانشگاه هستند.

وی با انتقاد از افزایش فاصله میان آموزش‌های دانشگاهی و نیاز‌های واقعی بازار کار تصریح کرد: سرعت پایین به‌روزرسانی آموزش‌های رسمی در مقایسه با تحولات فناوری و تغییر نیاز‌های بازار کار، موجب شده است برخی دانش‌آموختگان هنگام ورود به محیط واقعی کار با کمبود مهارت‌های مورد نیاز مواجه شوند؛ ازاین‌رو بازنگری در محتوای آموزشی و توسعه آموزش‌های مکمل و مهارت‌محور ضرورتی جدی است.

معاون آموزشی جهاددانشگاهی همچنین با تأکید بر ظرفیت همکاری این نهاد با وزارت علوم اظهار داشت: جهاددانشگاهی رقیب وزارت علوم نیست، بلکه می‌تواند به‌عنوان همکار و بازوی اجرایی این وزارتخانه، با بهره‌گیری از ساختار چابک و انعطاف‌پذیر خود، در اجرای برنامه‌های آموزشی و پاسخگویی به نیاز‌های منطقه‌ای نقش مؤثری ایفا کند.

باصولی با اشاره به ضرورت تقویت همکاری‌های دانشگاه علم و هنر و دانشگاه یزد نیز گفت: تعاملات موجود باید به همکاری‌های سازمانی، پایدار و نهادینه‌شده تبدیل شود.

جلال نظرزاده، سرپرست دفتر آموزش عالی غیردولتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز در این نشست، بر ضرورت پیشگامی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی در استفاده از فناوری‌های نوین و توسعه آموزش هوشمند تأکید کرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های علمی و آموزشی دانشگاه علم و هنر اظهار داشت: برخورداری این دانشگاه از رشته‌ها و گرایش‌های متنوع در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری، ظرفیت قابل توجهی برای نقش‌آفرینی در نظام آموزش عالی استان یزد فراهم کرده است.

نظرزاده با تأکید بر لزوم ارتقای اشتغال‌پذیری دانش‌آموختگان افزود: آموزش‌های دانشگاهی باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که فارغ‌التحصیلان از مهارت‌ها و توانمندی‌های لازم برای پاسخگویی به نیاز‌های بازار کار برخوردار باشند. در این زمینه، مواد ۹۳ و ۹۵ قانون برنامه هفتم توسعه، تکالیف مشخصی را تعیین کرده‌اند که می‌توانند مبنای برنامه‌ریزی و اقدامات اجرایی قرار گیرند.

وی ساختار چابک و انعطاف‌پذیر دانشگاه‌های غیردولتی را فرصتی برای تطبیق سریع‌تر با تحولات فناوری دانست و تصریح کرد: این مؤسسات باید ضمن توسعه زیرساخت‌های فناورانه، شیوه‌های آموزشی خود را بازنگری کرده و زمینه اجرای آموزش‌های هوشمند و ترکیبی را فراهم کنند.

سرپرست دفتر آموزش عالی غیردولتی وزارت علوم همچنین با اشاره به ظرفیت‌های جهاددانشگاهی، تلفیق توانمندی‌های این نهاد با فعالیت‌های دانشگاهی را زمینه‌ساز طراحی رشته‌ها و برنامه‌های درسی جدید و متناسب با نیاز‌های روز جامعه دانست.

وی اعتبارسنجی، اعتباربخشی و ارزیابی‌های درونی و بیرونی را از دیگر الزامات ارتقای کیفیت آموزش عالی برشمرد و با اشاره به ظرفیت‌های بین‌المللی دانشگاه علم و هنر و موضوع مطرح‌شده درباره شناسایی ظرفیت این دانشگاه از سوی یونسکو، ابراز امیدواری کرد این فرصت به ارتقای جایگاه بین‌المللی دانشگاه و اعتباربخشی رشته‌ها و برنامه‌های آموزشی آن منجر شود.

در ادامه این نشست، معاون آموزشی وزارت علوم با اشاره به جایگاه آموزش عالی در استان یزد گفت: نسبت دانشجو به جمعیت در این استان حدود ۵.۵ درصد برآورد می‌شود که از بالاترین نسبت‌ها در کشور است و یزد از این نظر رتبه دوم را دارد.

واحدی همچنین با تأکید بر ضرورت تمایز میان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی بر اساس عملکرد و خروجی‌های واقعی آنها خاطرنشان کرد: باید میان مجموعه‌های موفق و سایر مؤسسات بر مبنای نتایج فعالیت‌ها تفاوت قائل شد و این موضوع در سیاست‌گذاری‌ها، حمایت‌ها و تصمیم‌گیری‌های مرتبط نیز مورد توجه قرار گیرد.

در این نشست، حاضران بر ضرورت ارتقای کیفیت آموزش عالی، توسعه آموزش‌های مهارت‌محور، تقویت ارتباط دانشگاه با صنعت و بازار کار، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و گسترش همکاری‌های مشترک میان وزارت علوم، جهاددانشگاهی و دانشگاه‌های غیردولتی تأکید کردند.