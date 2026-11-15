دانش‌آموزان مدرسه شهید رحیم طریری ناحیه ۲ اهواز، به مناسبت ایام فاطمیه با برگزاری عزاداری خیابانی و اجرای سرود، در سوگ شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) به سوگواری پرداختند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان، دانش‌آموزان مدرسه شهید رحیم طریری ناحیه ۲ اهواز، به مناسبت ایام فاطمیه با برگزاری عزاداری خیابانی و اجرای سرود، در سوگ شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) به سوگواری پرداختند.

این برنامه با حضور اعضای هیئت دانش‌آموزی «نوگلان فاطمی» و با همراهی مدیریت مدرسه، خانم منجزی و معاون پرورشی، خانم بایمانی برگزار شد.