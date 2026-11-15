به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری ارومیه گفت: با هدف بهبود وضعیت زیرساختی و زیست‌محیطی رودخانه شهرچای، عملیات لایروبی و ساماندهی این رودخانه در چندین محدوده از شهر ارومیه در حال اجرا است.

امیرصدقی با تشریح آخرین روند اجرای طرح توسعه، لایروبی و ساماندهی رودخانه شهرچای، از تحقق ۹۰ درصدی عملیات اجرایی در حدفاصل پل میثم تا پل شهرچای خبر داد و اظهار کرد: بخش دیگری از این نیز در محدوده پل شهرچای تا پل مولوی در حال اجراست.

وی با اشاره به جزئیات عملیات اجرایی این طرح اظهار کرد: عملیات لایروبی و پاک‌سازی بستر رودخانه در محدوده پل میثم تا پل شهرچای، به طول تقریبی یک هزار و ۶۰۰ متر، با پیشرفت فیزیکی حدود ۹۰ درصد انجام شده و این بخش در مراحل پایانی عملیات اجرایی قرار دارد.

رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری ارومیه افزود: در ادامه اجرای این طرح، لایروبی حدفاصل پل شهرچای تا پل مولوی نیز به طول تقریبی یک هزار و ۶۰۰ متر در برنامه اجرایی قرار گرفته و عملیات مربوط به این محدوده با پیشرفت فیزیکی حدود ۱۰ درصد در حال انجام است که اجرای این بخش از پروژه در راستای تکمیل اقدامات ساماندهی رودخانه و ایجاد پیوستگی در عملیات بهسازی بستر آن دنبال می‌شود.

وی با بیان اینکه عملیات اجرایی پروژه توسعه و ساماندهی رودخانه شهرچای از چهارم مهرماه سال ۱۴۰۵ آغاز شده است، تصریح کرد: این طرح با هدف بهبود وضعیت بستر رودخانه، رفع رسوبات و موانع موجود، ارتقای شرایط زیرساختی و ساماندهی محدوده‌های مختلف شهرچای در دستور کار مدیریت شهری قرار گرفته است.

صدقی با تأکید بر اهمیت اقدامات مکمل در مسیر ساماندهی رودخانه شهرچای، به اجرای عملیات لایروبی در محدوده دیگری از این رودخانه اشاره کرد و گفت: لایروبی حدفاصل پل میثم تا آب‌بندی خیابان ساحلی به طول تقریبی ۷۵۰ متر نیز توسط سازمان مدیریت پسماند شهرداری ارومیه و با مشارکت و همکاری دستگاه‌های اجرایی مرتبط در حال انجام است که تاکنون حدود ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی عنوان کرد: وزارت راه و شهرسازی، سازمان صنعت، معدن و تجارت، بنیاد مسکن و سایر مجموعه‌های مرتبط از جمله دستگاه‌هایی هستند که در اجرای این بخش از عملیات همکاری دارند و هماهنگی میان نهاد‌های مختلف می‌تواند زمینه تسریع در روند اجرای اقدامات پیش‌بینی‌شده را فراهم کند.

ساماندهی رودخانه شهرچای به‌عنوان یکی از محور‌های مهم زیرساختی و زیست‌محیطی ارومیه، از اهمیت ویژه‌ای در ارتقای کیفیت محیط شهری برخوردار است. اجرای عملیات لایروبی و پاک‌سازی بستر رودخانه، علاوه بر کمک به بهبود وضعیت جریان آب، می‌تواند در کاهش انباشت رسوبات و پسماندها، بهبود شرایط زیست‌محیطی و افزایش آمادگی مسیر رودخانه برای مواجهه با جریان‌های فصلی آب نقش مؤثری ایفا کند.

از سوی دیگر، استمرار این اقدامات و تکمیل بخش‌های مختلف پروژه می‌تواند زمینه‌ساز بهبود سیمای شهری در حاشیه شهرچای و ارتقای کیفیت فضا‌های پیرامونی رودخانه شود؛ موضوعی که در کنار ملاحظات فنی و زیست‌محیطی، نیازمند برنامه‌ریزی مستمر، نظارت دقیق بر روند اجرا و مشارکت مؤثر دستگاه‌های مسئول است.