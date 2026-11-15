رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا با تاکید بر آمادگی نیرو‌های مسلح گفت:دشمنان بدانند در صورت هرگونه تجاوز مجدد به ایران پاسخ نیرو‌های مسلح قاطع‌تر و شدیدتر از گذشته خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،حجت‌الاسلام علی شیرازی در تجمع شبانه مردم شهرستان مرند با تاکید بر آمادگی نیرو‌های مسلح اظهار کرد:دشمنان بدانند اگر بار دیگر جنگی علیه ایران آغاز کنند پاسخ جمهوری اسلامی با اتکا به توان نیرو‌های مسلح و پشتیبانی ملت شدیدتر از گذشته خواهد بود.

وی با اشاره به حضور شبانه مردم افزود: این حضور نشانه تجدید پیمان ملت با مقام معظم رهبری و بیانگر عزم مردم برای ایستادگی پای ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب اسلامی است.

حجت‌الاسلام شیرازی تصریح کرد: پیام حضور مردم ایران به دشمنان این است که حتی با شهادت قائد شهید امت اسلامی و فرماندهان نیز ملت از آرمان‌های خود دست نخواهد کشید و تا گرفتن انتقام خون شهدا از پای نخواهد نشست.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا با اشاره به تحولات اخیر منطقه گفت:در صورت ادامه اقدامات خصمانه پاسخ‌های گسترده‌تری در انتظار دشمنان خواهد بود.

وی همچنین با انتقاد از سیاست‌های آمریکا این کشور را عامل آسیب به اقتصاد جهانی دانست و گفت:جمهوری اسلامی ایران تحقق منطقه‌ای بدون حضور نظامی آمریکا را از اهداف خود می‌داند.

حجت‌الاسلام شیرازی با تاکید بر آنچه گسترش اسلام در جهان خواند اظهار کرد: آینده جهان متعلق به اسلام است و جمهوری اسلامی ایران با وجود فشار‌ها و تهدید‌ها به مسیر خود ادامه خواهد داد.

وی با اشاره به سیاست‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی گفت:جمهوری اسلامی ایران ماندگار است و دشمنی‌های ترامپ و نتانیاهو در برابر ایستادگی ملت ایران به نتیجه نخواهد رسید.