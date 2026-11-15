رویداد «ایران جان» روایتی است از سرمایه‌های انسانی و طبیعی، چهره‌های نامدار و گمنام، ظرفیت‌های اقتصادی و فرهنگی و آنچه که ریشه‌های هویتی ایرانیان را محکم‌تر می‌سازد. این‌بار، استان خراسان شمالی میزبان این رویداد ملی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل رویداد «ایران جان» روایتی است از سرمایه‌های انسانی و طبیعی، چهره‌های نامدار و گمنام، ظرفیت‌های اقتصادی و فرهنگی و آنچه که ریشه‌های هویتی ایرانیان را محکم‌تر می‌سازد. این‌بار، استان خراسان شمالی میزبان این رویداد ملی است.

هفته "خراسان شمالی ایران" از شنبه ۲۳ تا ۲۹ آبان برگزار می‌شود.