به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، این اردو از ۲۳ آبان با حضور ۱۹ بازیکن آغاز شده است و تا ۲۹ آبان ادامه ادامه دارد.

فاطمه خلیلی، الناز یارمحمدی، زهرا افشاری، بهار ایزدگشب، حدیثه نوروزی، آسمان بدوی، آرزو کیانی‌آرا، فاطمه مریخ، مهربان بدوی، شهرزاد نصوحی، مبینا حسن‌نژاد، نگار زنده‌بودی، سعیده غضنفری، حانیه کریمی، ثمین کریمی، لیلا حسینی، الهه نیکان، الناز قاسمی و مائده عشاقی بازیکنان دعوت شده به این اردو هستند.

تیم ملی هندبال بانوان در گروه A رقابت‌های قهرمانی آسیا با تیم‌های ژاپن، چین، هنگ کنگ و بنگلادش هم‌گروه است.

برنامه مسابقات تیم ملی هندبال بانوان:

دوشنبه ۲ آذر ۱۴۰۵

ایران – هنگ کنگ

سه شنبه ۳ آذر ۱۴۰۵

ایران – چین

چهارشنبه ۴ آذر ۱۴۰۵

ایران – بنگلادش

شنبه ۷ آذر ۱۴۰۵

ایران – ژاپن

ملی پوشان ۲۹ آبان عازم قزاقستان محل برگزاری رقابت‌های قهرمانی آسیا می‌شوند.