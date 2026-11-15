به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب اهواز گفت: این طرح با هدف توسعه زیر ساخت‌های آبرسانی و تقویت شبکه توزیع و ارتقای سطح خدمات رسانی به شهروندان منطقه انجام می‌شود.

عبیداوی افزود: این طرح به طول بیش از سه کیلومتر اجرا می‌شود که با بهره برداری از آن زیرساخت‌های تأمین و توزیع آب و پاسخگویی به نیاز‌های آبرسانی منطقه بهبود می‌یابد.

شرکت آب و فاضلاب اهواز، تامین و توزیع آب شرب و جمع‌آوری و دفع بهداشتی فاضلاب در شهر‌ها و روستا‌های شهرستان‌های اهواز، باوی، حمیدیه و کارون را بر عهده دارد و پایش مستمر کیفیت آب از وظایف این شرکت به شمار می‌رود.