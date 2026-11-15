جمعی از خطبای حوزه علمیه خراسان با حضور در دارالذکر حرم مطهر رضوی، ضمن تجدید بیعت با رهبر شهید انقلاب اسلامی، جنایات دشمنان آمریکایی و صهیونیستی علیه کشور را محکوم کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خراسان رضوی،رئیس هیئت امنای مجمع خطبای حوزه علمیه خراسان گفت :این مراسم هم‌زمان با سومین روز عزای شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) و با قرائت عهدنامه برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین عباس فرازی‌نیا با اشاره به حضور روحانیت در این اجتماع معنوی گفت:علما و خطبای حاضر در این اجتماع معنوی، بر مسئولیت تاریخی روحانیت در تبیین حقایق، تقویت وحدت و انتقال ارزش‌های انقلاب اسلامی به نسل‌های آینده تأکید کردند.

وی خاطرنشان کرد:در این مراسم، حاضران ضمن تجدید پیمان با آرمان‌های رهبر شهید انقلاب، جنایات اخیر دشمنان آمریکایی و صهیونیستی در برابر کشور را به شدت محکوم کردند.