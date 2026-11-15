وی همچنین بااشاره به طرحهای کلان ریلی نظیر «قطار سریع‌السیر مشهد-تهران» و «برقی‌سازی مسیرهای ریلی» بر ضرورت اتصال مشهد به مرزهای تجاری (سرخس و افغانستان)، و اهمیت مسیرهای ترانزیتی به سوی چین و کشورهای آسیای میانه تاکید کرد.

وی با اشاره به بهسازی ۳۰۰ کیلومتر از جاده‌های غرب استان،توسعه آزادراه‌ها و رفع حوادث در محورهای نیشابور و سبزوار را جزو اولویتهای استان بر شمرد.



توسعه علمی و طرحهای معوق

رئیس مجمع نمایندگان در ادامه به اولویت‌های اجرایی برای سفر رئیس‌جمهور پرداخت و اجرای «ماده ۲۳» در مناطقی همچون رحمت‌آباد، سلطان‌آباد را ضروری برشمرد.

وی همچنین توسعه زیرساخت‌های علمی، از جمله ساخت «پردیس دانشگاه سبزوار» و «مرکز علم و فناوری» را از جمله مطالبات فوری نمایندگان دانست.