تمرکز بر طرحهای معوق؛ چشمانداز نمایندگان از سفر رئیسجمهور به خراسان رضوی
رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی با اشاره به اهمیت استراتژیک این استان در عرصههای مذهبی، اقتصادی و ترانزیتی، خواستار تغییر در سیاستهای بودجهای و تخصیص اعتبارات متناسب با جایگاه ملی استان شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خراسان رضوی
،محبی رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی دیشب در برنامه گفتگوی ویژه خبری از صدا و سیمای خراسان رضوی، با اشاره به شکاف موجود میان نیازهای استان و سهم بودجهای آن، تصریح کرد: با وجود جایگاه ملی و حجم بالای زائران، سهم اعتبارات کشور به این استان (حدود ۵.۵ درصد) با نیاز واقعی همخوانی ندارد.
وی با اشاره به وجود بیش از ۲۴۲ طرح استراتژیک که با مشکل «تخصیص صفر یا اندک» مواجه هستند، خواستار تخصیص ۱۰۰ درصدی بودجه برای این طرحها شد و همچنین بر ضرورت استفاده از «ماده ۵۶» برای تأمین مالی طرحها و تسهیل تسهیلات بانکی (که در حال حاضر کمتر از میانگین کشوری است) تأکید کرد.
تحولات در حملونقل ریلی و جادهای
محبی اعلام کرد: پس از سالها انتظار، قطار محلی در مسیر شهرستانهای آزادوار، جوین تا نیشابور و مشهد، قرار است در دیماه سال جاری عملیاتی شود.
وی همچنین بااشاره به طرحهای کلان ریلی نظیر «قطار سریعالسیر مشهد-تهران» و «برقیسازی مسیرهای ریلی» بر ضرورت اتصال مشهد به مرزهای تجاری (سرخس و افغانستان)، و اهمیت مسیرهای ترانزیتی به سوی چین و کشورهای آسیای میانه تاکید کرد.
وی با اشاره به بهسازی ۳۰۰ کیلومتر از جادههای غرب استان،توسعه آزادراهها و رفع حوادث در محورهای نیشابور و سبزوار را جزو اولویتهای استان بر شمرد.
توسعه علمی و طرحهای معوق
رئیس مجمع نمایندگان در ادامه به اولویتهای اجرایی برای سفر رئیسجمهور پرداخت و اجرای «ماده ۲۳» در مناطقی همچون رحمتآباد، سلطانآباد را ضروری برشمرد.
وی همچنین توسعه زیرساختهای علمی، از جمله ساخت «پردیس دانشگاه سبزوار» و «مرکز علم و فناوری» را از جمله مطالبات فوری نمایندگان دانست.
بحران آب و امنیت زیستمحیطی
محبی در ادامه با اشاره به بحران آب به عنوان یکی از حساسترین دغدغههای استان،بر ضرورت اجرای طرح انتقال آب از دریای عمان به مشهد (از طریق مسیر کرمان) تاکید کرد و نسبت به پیامدهای برداشت بیرویه از دشتها (مانند دشت داورزن) و وقوع پدیده «فرونشست زمین»، خواستار مدیریت اساسی و فوری در حوزه منابع طبیعی هشدار داد.
رئیس جمهوری در آینده نزدیک به خراسان رضوی سفر خواهد کرد.