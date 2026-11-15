به‌منظور پیشگیری از خطر برق‌گرفتگی، کاهش نوسانات جریان برق و جلوگیری از سرقت سیم‌های مسی، از ابتدای سال جاری تاکنون ۳۰ کیلومتر از شبکه برق شهرستان تکاب به کابل تبدیل شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، به‌منظور پیشگیری از خطر برق‌گرفتگی، کاهش نوسانات جریان برق و جلوگیری از سرقت سیم‌های مسی، از ابتدای سال جاری تاکنون ۳۰ کیلومتر از شبکه برق شهرستان تکاب به کابل تبدیل شده است.

رنجی، مدیر اداره برق تکاب گفت: به‌منظور افزایش ایمنی و پایداری شبکه برق و همچنین جلوگیری از سرقت سیم‌های مسی، عملیات تبدیل شبکه سیمی به کابل در این شهرستان در حال اجراست.

وی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۱۵ کیلومتر از شبکه برق روستایی و ۱۵ کیلومتر از شبکه برق شهری تکاب به کابل تبدیل شده است.

رنجی با اشاره به هزینه اجرای این طرح اظهار کرد: برای تبدیل شبکه سیمی مسی به کابل، تاکنون ۱۲ میلیارد تومان هزینه شده است.

وی در پایان گفت: تمامی سیم‌های مسی به‌کاررفته در شبکه برق شهرستان، به‌مرور زمان و در قالب برنامه‌های اجرایی، به کابل تبدیل خواهند شد.