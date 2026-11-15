به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، پس گذشت دو دهه پاییز امسال، برای اولین بار، با بارش‌های مناسب پاییزی و سفید پوش شدن ارتفاعات اشنویه، آب در بستر رودخانه گدار جاری شد.

کیومرث جهانگرد مدیر امور آب نقده، با اشاره به بارش‌های مناسب پاییزی در سال‌جاری، افزود: این بارش‌ها و سفید پوش شدن ارتفاعات اشنویه باعث شد پس از خشکسالی‌های اخیر در چند سال گذشته اتفاق کم نظیر بازگشت آب به بستر رودخانه گداررا شاهد باشیم و این اتفاق مهم باعث پر شدن سفره‌های زیر زمینی، چاه‌های کشاورزی منطقه و جاری شدن آب در آنها عمومی شود.

وی آبگیری تالاب‌های اقماری شهرستان نقده و دریاچه ارومیه را از اولویت‌های شرکت آب منطقه‌ای و منابع امور آب دانست.

اکبر قائمی رئیس حفاظت از محیط زیست شهرستان نقده، از آغاز آبگیری تالاب‌های نقده خبر داد و افزود: پس از سال‌ها، امسال برای اولین بار توانستیم در این فصل از سال، از ۵ آبان‌ماه آبگیری تالاب بین المللی حسنلو، تالاب سولدوز و طالقان را شروع کنیم تا مکان مناسبی برای زمستان گذران پرندگان مهاجر بوجود بیاوریم.

گدار چای قبلا یک رودخانه دایمی بود که با آغاز خشکسالی‌ها به روخانه فصلی تبدیل شده بود و امسال برای اولین بار پس از گذشت ۲ دهه، در فصل پاییز آب در این رودخانه جاریست.