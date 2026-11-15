به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی آذربایجان‌غربی از توسعه خدمات کتابخانه‌ای استان با اضافه شدن ۶ نقطه خدمتی جدید در شهرستان‌های مهاباد و سلماس خبر داد و گفت: همزمان با هفته کتاب، کتابخانه شهدای میناب در بخش کوهسار سلماس به بهره‌برداری می‌رسد و نخستین کتابخانه سیار مهاباد نیز خدمات خود را در مناطق بدون کتابخانه ثابت گسترش می‌دهد.

خدیجه معصومی اظهار کرد: توسعه زیرساخت‌های کتابخانه‌ای و افزایش دسترسی مردم به امکانات فرهنگی و مطالعاتی، از مهم‌ترین اولویت‌های نهاد کتابخانه‌های عمومی استان است و در همین راستا ۶ نقطه خدمتی جدید در شهرستان‌های سلماس و مهاباد به شبکه کتابخانه‌های عمومی اضافه می‌شود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۱۳۹ نقطه خدمتی با زیربنای ۴۶ هزار و ۴۷۶ مترمربع در استان فعالیت دارند، افزود: گسترش خدمات کتابخانه‌ای به‌ویژه در مناطق روستایی و کم‌برخوردار، نقش مهمی در تحقق عدالت فرهنگی و فراهم کردن فرصت‌های برابر برای بهره‌مندی اقشار مختلف جامعه از منابع مطالعاتی دارد.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی آذربایجان‌غربی با اشاره به بهره‌برداری از کتابخانه شهدای میناب در بخش کوهسار شهرستان سلماس، گفت: این کتابخانه با زیربنای ۲۵۸ مترمربع و برخورداری از پنج هزار جلد کتاب، پس از انجام عملیات تعمیر و تجهیز با اعتباری بالغ بر ۴۰ میلیارد ریال، همزمان با هفته کتاب افتتاح می‌شود.

معصومی همچنین راه‌اندازی نخستین کتابخانه سیار شهرستان مهاباد را یکی دیگر از اقدامات مهم در مسیر توسعه خدمات فرهنگی عنوان کرد و افزود: این کتابخانه در حال حاضر پنج نقطه خدمتی را تحت پوشش قرار داده و با حضور در مناطق فاقد کتابخانه ثابت، امکان دسترسی ساکنان این مناطق به کتاب و خدمات کتابخانه‌ای را فراهم می‌کند.

وی با تأکید بر اینکه کتابخانه‌های عمومی صرفاً محلی برای امانت کتاب نیستند، تصریح کرد: این مراکز می‌توانند به پایگاه‌هایی برای ارتقای آگاهی، تقویت مهارت‌های فردی، پرورش خلاقیت و گسترش فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی تبدیل شوند.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی آذربایجان‌غربی خاطرنشان کرد: گسترش نقاط خدمتی و توسعه کتابخانه‌های سیار، به‌ویژه در مناطق روستایی و محروم، علاوه بر ترویج فرهنگ مطالعه، زمینه کاهش فاصله فرهنگی میان مناطق مختلف استان، دسترسی عادلانه‌تر مردم به کتاب و منابع دانشی را فراهم می‌کند.