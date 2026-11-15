مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران با اشاره به پنج سال خشکسالی و خسارت به بیش از ۲۰۰ نقطه از تأسیسات آب و فاضلاب پایتخت در جریان جنگ گفت: با مدیریت مصرف، همراهی مردم و اقدامات انجام‌شده، تابستان امسال بدون قطع آب سپری شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، علیرضا جزقاسمی در رزمایش پدافند غیرعامل تاب‌آوری تأمین آب آشامیدنی در شرایط اضطراری، با تشریح وضعیت تأمین و توزیع آب در تهران افزود: روزانه حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار مترمکعب آب در پایتخت تأمین می‌شود و ظرفیت مخازن ذخیره آب نیز به چهار میلیون مترمکعب می‌رسد.

وی با اشاره به گستردگی شبکه خدمات‌رسانی آب و فاضلاب تهران گفت: شبکه آبرسانی پایتخت حدود هفت میلیون واحد مسکونی را پوشش می‌دهد و فاضلاب بیش از پنج میلیون واحد مسکونی نیز جمع‌آوری می‌شود.

جزقاسمی با اشاره به پنج سال خشکسالی و کاهش منابع آبی سد‌ها افزود: در شرایطی که ذخایر آب پنج سد تأمین‌کننده تهران به حدود ۴۵۰ میلیون مترمکعب رسیده بود، با همراهی مردم و مدیریت مصرف، سرانه مصرف آب از ۲۵۰ لیتر به ۱۸۰ لیتر کاهش یافت و توانستیم تابستان را بدون قطع آب پشت سر بگذاریم.

وی با اشاره به خسارت‌های واردشده به تأسیسات آب و فاضلاب در جریان جنگ گفت: تهران از استان‌هایی بود که بیشترین آسیب را در سطح کشور متحمل شد و بیش از ۲۰۰ نقطه از تأسیسات دچار خسارت شد؛ با این حال تلاش کردیم خدمات‌رسانی با آرامش و بدون اختلال جدی ادامه پیدا کند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران با تأکید بر ضرورت تأمین برق پایدار تأسیسات آب و فاضلاب افزود: دیماند برق مصرفی این تأسیسات حدود ۳۶۰ مگاوات است که برای آن، تأمین برق اضطراری پیش‌بینی شده و تجهیزات مربوط نیز مورد آزمایش قرار گرفته است.

جزقاسمی همچنین از تقویت ناوگان آبرسانی سیار استان تهران خبر داد و گفت: امسال ۲۴ دستگاه جدید خریداری و به این ناوگان اضافه شده است تا ظرفیت آبرسانی سیار استان دو برابر شود.

وی افزود: برای افزایش آمادگی در شرایط اضطراری، آب بسته‌بندی و دیزل‌ژنراتور نیز به تجهیزات و امکانات پشتیبانی اضافه شده است.