به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس استان اصفهان در بازدید از اجرای آسفالت محوطه دبیرستان شهید محسن جنتی گلپایگان گفت: ۵۰ میلیارد تومان اعتبار در قالب سهمیه قیر رایگان برای آسفالت مدارس استان اختصاص یافته است.

ناصر فتحی افزود: در مرحله نخست مناقصه، ۶۰ هزار مترمربع آسفالت برای ۴۱ منطقه آموزشی استان در نظر گرفته و سهم هر منطقه به‌طور میانگین هزار و ۵۰۰ تا دو هزار مترمربع و سهم گلپایگان پنج هزار مترمربع تعیین شده است.

وی گفت: براساس قرارداد‌های منعقدشده، شش مدرسه گلپایگان مشمول اجرای عملیات آسفالت شده‌اند و یک مدرسه دیگر با محوطه‌ای به مساحت دو هزار و ۵۰۰ مترمربع نیز خارج از سهمیه قبلی به این طرح اضافه شده است.

مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس استان اصفهان افزود: اجرای این طرح از محل قیر رایگان اختصاص‌یافته از سوی دولت است و پس از برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکار انجام می‌شود.

فتحی گفت: با تکمیل عملیات آسفالت، دانش‌آموزان از محوطه‌ای ایمن و مناسب برای فعالیت‌های ورزشی برخوردار و مشکلات ناشی از خرابی و ناهمواری محوطه مدارس برطرف می‌شود.