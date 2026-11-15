رئیس سازمان حج و زیارت در دیدار با تولیت آستان مقدس علوی، بر توسعه تعاملات و تقویت همکاری‌های مشترک با هدف تسهیل زیارت عتبات عالیات، ارتقای سطح خدمات‌رسانی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی و معنوی دو مجموعه تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، علیرضا رشیدیان، رئیس سازمان حج و زیارت، در دیدار با سیدعیسی الخرسان، تولیت آستان مقدس علوی، ضمن تسلیت به مناسبت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، از میزبانی شایسته و خدمات ارزشمند این آستان مقدس به زائران در مناسبت‌های مختلف سال، به‌ویژه ایام اربعین حسینی، قدردانی کرد.

رشیدیان در این دیدار با اشاره به اهمیت تعمیق و ترویج فرهنگ زیارت در شرایط تهاجم فرهنگی دشمن، بر ضرورت تقویت پیوندهای فرهنگی و معنوی با عتبات عالیات تأکید کرد و بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و راهکارهای مختلف برای تسهیل زیارت و بهبود شرایط حضور زائران در این اماکن مقدس را ضروری دانست.

رئیس سازمان حج و زیارت همچنین توسعه همکاری‌های دوجانبه و استفاده از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های مشترک سازمان حج و زیارت و آستان مقدس علوی را از عوامل مؤثر در ارتقای خدمات به زائران عتبات عالیات عنوان کرد.

در ادامه این دیدار، سیدعیسی الخرسان، تولیت آستان مقدس علوی، گزارشی از برنامه‌ها و اقدامات عمرانی و فرهنگی این آستان ارائه کرد و با تأکید بر آمادگی مجموعه آستان مقدس علوی برای گسترش تعاملات و هماهنگی با مسئولان ذی‌ربط، بر همکاری با هدف فراهم‌سازی میزبانی شایسته و ارائه خدمات مطلوب به زائران حرم مطهر علوی تأکید کرد.