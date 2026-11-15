ثبت‌نام آزمون جذب مترجمان رسمی قوه قضاییه در سال ۱۴۰۵ از ۲۳ آبان‌ماه آغاز شده و متقاضیان تا ۲۹ آبان‌ماه برای نام‌نویسی فرصت دارند. این آزمون در دو مرحله کتبی و مصاحبه و در روز ۲۴ دی‌ماه برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سازمان سنجش آموزش کشور با انتشار اطلاعیه‌ای، جزئیات ثبت‌نام و برگزاری آزمون جذب مترجمان رسمی قوه قضاییه در سال ۱۴۰۵ را اعلام کرد.

بر اساس این اطلاعیه، آزمون جذب مترجمان رسمی قوه قضاییه با استناد به ماده ۳ قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی مصوب سال ۱۳۱۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و آیین‌نامه اجرایی مربوط، در دو مرحله کتبی و مصاحبه برگزار می‌شود.

ثبت‌نام این آزمون از روز شنبه ۲۳ آبان‌ماه آغاز شده است و متقاضیان واجد شرایط می‌توانند تا روز جمعه ۲۹ آبان‌ماه ۱۴۰۵ با مراجعه به تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی sanjesh.org، نسبت به تکمیل تقاضانامه و ثبت‌نام اینترنتی اقدام کنند.

هزینه ثبت‌نام در این آزمون ۲ میلیون تومان تعیین شده است که باید به صورت الکترونیکی و از طریق درگاه سازمان سنجش آموزش کشور پرداخت شود.

شرایط شرکت در آزمون

بر اساس اطلاعیه سازمان سنجش، متقاضیان شرکت در آزمون باید حداقل ۲۵ سال سن تا آخرین روز مهلت ثبت‌نام داشته باشند و فاقد سوءپیشینه مؤثر کیفری و اعتیاد به مواد مخدر باشند.

همچنین نداشتن اشتهار به فساد اخلاقی و عقیدتی، نداشتن محکومیت به انفصال از خدمات دولتی و مورد وثوق و اعتماد بودن از دیگر شرایط اعلام‌شده برای شرکت در این آزمون است.

آقایان نیز باید دارای کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت قانونی دائم باشند.

متقاضیان باید پس از پرداخت هزینه ثبت‌نام، تقاضانامه الکترونیکی را تکمیل و تصویر عکس پرسنلی خود را مطابق ضوابط اعلام‌شده در سامانه بارگذاری کنند.

عکس ارسالی باید در ابعاد ۴ در ۳، تمام‌رخ و مربوط به سال جاری باشد. تصویر باید با فرمت JPG، حداقل در اندازه ۲۰۰ در ۳۰۰ پیکسل و حداکثر ۳۰۰ در ۴۰۰ پیکسل و با حجم حداکثر ۷۰ کیلوبایت تهیه شود.

همچنین عکس باید واضح و مشخص، فاقد اثر مهر، منگنه و لکه و بدون حاشیه‌های زائد باشد و ترجیحاً رنگی و دارای زمینه سفید باشد.

تصویر تهیه‌شده از روی کارت‌های شناسایی مانند کارت ملی و شناسنامه قابل قبول نیست و متقاضیان باید از اصل عکس خود استفاده کنند. عکس خواهران نیز باید با حجاب و به‌گونه‌ای باشد که تمام صورت مشخص باشد.

بر اساس این اطلاعیه، در صورت ارسال عکس غیرمعتبر، ثبت‌نام متقاضی باطل و حق شرکت در آزمون از وی سلب خواهد شد. همچنین با توجه به اشتباهات رخ‌داده در آزمون‌های پیشین در زمینه بارگذاری عکس، به‌ویژه در مواردی که ثبت‌نام از سوی افراد دیگر انجام شده است، متقاضیان باید علاوه بر اطلاعات ثبت‌نامی، عکس بارگذاری‌شده را نیز به‌دقت کنترل کنند. ارسال عکس اشتباهی تخلف محسوب می‌شود و مطابق مقررات با فرد برخورد خواهد شد.

زمان دریافت کارت و برگزاری آزمون

کارت شرکت در آزمون از روز دوشنبه ۲۱ دی‌ماه ۱۴۰۵ برای مشاهده و چاپ بر روی تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور قرار می‌گیرد.

آزمون در روز پنجشنبه ۲۴ دی‌ماه ۱۴۰۵ و منحصراً در شهر تهران برگزار خواهد شد. ساعت شروع و محل برگزاری آزمون نیز هنگام دریافت و چاپ کارت شرکت در آزمون اعلام می‌شود.

صدور کارت شرکت در آزمون به منزله تأیید اطلاعات ارسالی متقاضیان نیست و مدارک آنان پس از برگزاری آزمون بررسی خواهد شد.

آزمون جذب مترجمان رسمی قوه قضاییه شامل دو مرحله کتبی و مصاحبه است و از پذیرفته‌شدگان مرحله کتبی برای حضور در مصاحبه دعوت خواهد شد.

مرحله کتبی نیز از دو بخش عمومی و تخصصی تشکیل شده است. آزمون عمومی به صورت تستی و آزمون تخصصی به صورت تشریحی برگزار می‌شود و هر دو آزمون به‌طور هم‌زمان و در یک نوبت انجام خواهند شد.

حد نصاب نمره برای هر یک از این دو آزمون، ۵۰ از ۱۰۰ اعلام شده است. تنها اوراق تشریحی داوطلبانی تصحیح خواهد شد که در آزمون تستی حد نصاب نمره ۵۰ را کسب کنند. همچنین افرادی که در هر دو آزمون کتبی حد نصاب لازم را به دست آورند، برای مرحله مصاحبه دعوت می‌شوند.

بر اساس ضوابط اعلام‌شده، کسب حد نصاب در آزمون تشریحی به معنای قبولی نهایی متقاضی نیست و استفاده از فرهنگ لغت در آزمون تخصصی تشریحی مرحله کتبی مجاز خواهد بود.

آزمون عمومی مرحله کتبی در سطح آزمون تافل زبان انگلیسی و هم‌سطح آن در سایر زبان‌ها برگزار می‌شود.

بخش تخصصی نیز شامل مواد و متن‌های حقوقی از جمله حقوق داخلی، حقوق خصوصی، حقوق جزا، حقوق ثبت، آرای دادگاه‌ها، وکالت‌نامه‌ها و بنچاق‌هاست. همچنین اسناد و متون مشابه اقتصادی، بازرگانی، پزشکی و فنی، قرارداد‌های تجاری داخلی و بین‌المللی، پیمان‌نامه‌ها، مصوبات و اساسنامه شرکت‌ها و اظهارنامه‌های مالیاتی از دیگر موضوعات این بخش خواهد بود.

نحوه محاسبه نمره و اعلام قبولی نهایی

برای شرکت‌کنندگان مرحله مصاحبه، نمره کل بر اساس میانگین وزنی نمرات آزمون تستی، آزمون تشریحی و مصاحبه محاسبه می‌شود.

حد نصاب نمره کل برای قبولی نهایی در آزمون مترجمان رسمی در سراسر کشور، با توجه به زبان و استان انتخابی متقاضیان تعیین شده است. پذیرفته‌شدگان نهایی نیز برای طی دوره کارآموزی معرفی خواهند شد.

همچنین شرکت مترجمان رسمی در این آزمون برای اخذ پروانه مترجمی رسمی در زبان دیگر بلامانع اعلام شده است.