مدیر امور آبفای شهرستان بهاباد استان یزد، از اهدای دو مخزن ۵ هزار لیتری در قالب طرح «نذر خدمت» به روستا‌های حسن‌بیگی و جنگل خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، هاشم نیکخواه، با اشاره به نقش مشارکت‌های اجتماعی در کمک به تأمین آب شرب روستا‌ها اظهار داشت: در اقدامی خیرخواهانه و در قالب طرح «نذر خدمت»، دو مخزن ذخیره آب با ظرفیت هر یک ۵ هزار لیتر از سوی جمعیت هلال‌احمر شهرستان بهاباد به آبفای این شهرستان اهدا شد.

وی افزود: با هماهنگی فرماندار شهرستان و بخشداران مرکزی و آسفیچ، این مخازن به روستا‌های حسن‌بیگی و جنگل منتقل و تحویل داده شد تا ظرفیت ذخیره‌سازی آب در این مناطق تقویت شود.

نیکخواه با اشاره به اهمیت تداوم چنین اقداماتی در مناطق روستایی بیان کرد: برخی روستا‌های کم‌برخوردار به دلیل محدودیت منابع آبی، با کمبود آب شرب مواجه‌اند و بخشی از نیاز آبی آنها از طریق تانکر‌های سیار آبرسانی تأمین می‌شود؛ ازاین‌رو، مشارکت خیران، نهاد‌های مردمی و دستگاه‌های اجرایی در تأمین مخازن ذخیره آب می‌تواند به بهبود روند آبرسانی و کاهش مشکلات این مناطق کمک کند.

مدیر امور آبفای شهرستان بهاباد در پایان، با قدردانی از اقدام جمعیت هلال‌احمر شهرستان، بر ضرورت ترویج فرهنگ «نذر آب» و مشارکت خیران در تأمین تجهیزات موردنیاز آبرسانی تأکید کرد و خواستار گسترش این حرکت خیرخواهانه برای حمایت از روستا‌های دارای تنش آبی شد.