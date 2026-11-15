معاون فرهنگی رسانه‌ای اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل با معرفی کتاب " مرد ابدی " به عنوان کتاب شاخص سی و چهارمین هفته کتاب در استان از برگزاری ده‌ها عنوان برنامه‌ فرهنگی، ادبی و ترویجی در شهرستان‌های تابعه از ۲۳ تا ۳۰ آبان‌ماه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل وبه نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل، رئوف موسوی معاون فرهنگی رسانه‌ای اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان در نشست معرفی کتاب مرد ابدی در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل گفت: سی‌وچهارمین هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران در استان با شعار «با کتاب گفت‌و‌گو کنیم» آغاز شده است و این رویداد فرهنگی با دبیری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و با مشارکت دستگاه‌ها و نهاد‌های فرهنگی و فعالان حوزه کتاب و نشر برگزار می‌شود.

وی افزود: کتاب «مرد ابدی»، روایتی از تولد، کودکی، نوجوانی و جوانی شهید حسن طهرانی‌مقدم است و در ادامه از جنگ تا فرماندهی توپخانه و فرماندهی موشکی و مسیر موشکی شدن ایران تا انفجار آبان ۱۳۹۰ و شهادت وی را در بر می‌گیرد.

وی ادامه داد: سطربه‌سطر این روایت داستانی، نه بر مبنای تخیّل نویسنده که بر مبنای اطّلاعات و جزئیّاتی است که معصومه سپهری نویسنده کتاب، در گفت‌و‌گو با افراد مختلف کسب کرده و با بیش از ۱۸۰ نفر از خانواده و دوستان تا فرماندهان و همکاران شهید مصاحبه کرده و توانمندی خود را در حرفه تخصصی خود نشان داده است.

موسوی تصریح کرد: ماجرا وقتی سخت‌تر می‌شود که بدانیم نویسنده بعداً باید آن حجم از مصاحبه‌ها را فهرست کند و انبوه اطّلاعات به‌دست‌آمده را در یک خطّ سِیر مناسب قرار دهد تا روایت داستانی از سوژه خلق شود و این روایتی جذاب و پرکشش است و اجازه بستن کتاب را به خواننده نمی‌دهد.

او گفت: یکی از فایده‌های خواندن «مرد ابدی» و دیگر آثاری از این دست این است که بدانیم، کار دارد روی دوش چه جنس آدم‌هایی جلو می‌رود و بی‌جهت هم نیست که مردان بزرگ تاریخ پس از انقلاب، از مصطفی چمران و ابراهیم همّت تا فخری‌زاده و قاسم سلیمانی و حسن طهرانی‌مقدّم، از این نظر، همه شبیهِ هم هستند و آنها کسانی بودند که بی هیچ منّت و توقّعی شانه زیر بار امانت الهی دادند و تاریخ ساز شدند.

معاون فرهنگی رسانه‌ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل اظهار کرد: ترویج فرهنگ مطالعه، تقویت جایگاه کتاب در زندگی اجتماعی و فراهم‌کردن زمینه گفت‌و‌گو و تبادل نظر پیرامون کتاب و کتاب‌خوانی از مهمترین برنامه‌های هفته کتاب اردبیل است و معرفی کتاب شاخص مرد ابدی می‌تواند فتح بابی برای این حرکت وسیع باشد.

موسوی افزود: در طول هفته کتاب، برنامه‌های متنوعی از جمله زنگ کتاب در مدارس، نمایشگاه کتاب، محافل شاهنامه‌خوانی، نشست‌های ادبی و تخصصی، تجلیل از فعالان عرصه کتاب و نشر و برنامه‌های فرهنگی و ترویجی در شهرستان‌های استان پیش‌بینی شده است.

وی ادامه داد: با این برنامه‌ها تلاش می‌شود زمینه بهره‌گیری از ظرفیت‌های حوزه کتاب و کتاب‌خوانی بیش از پیش فراهم شود و فرصتی برای تقویت تعاملات فرهنگی، گسترش فرهنگ مطالعه و ایجاد پیوندی عمیق‌تر میان جامعه و دنیای کتاب و دانایی خواهد بود.