مرکز آزمون و ارزشیابی آموزشی جهاد دانشگاهی، تاریخ برگزاری ۶ آزمون استخدامی برای آذرماه ۱۴۰۵ را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز آزمون و ارزشیابی آموزشی جهاد دانشگاهی، تاریخ برگزاری ۶ آزمون استخدامی برای آذرماه ۱۴۰۵ را اعلام کرد.

آزمون بانک دی جمعه ۶ آذرماه در استان‌های منتخب. دفترچه راهنما

دومین آزمون استخدامی اختصاصی معلولان پنج‌شنبه ۲۶ آذرماه در تمام مراکز استان‌ها دفترچه راهنما

آزمون تبدیل وضعیت استخدامی پیمانی به رسمی کارکنان دستگاه‌های اجرایی در تمام مراکز استان‌ها دفترچه راهنما

آزمون استخدامی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی در تمام مراکز استان‌ها دفترچه راهنما

آزمون استخدامی سازمان انتقال خون ایران جمعه ۲۷ آذرماه در تمام مراکز استان‌ها دفترچه راهنما

برای دریافت اطلاعات تکمیلی و پیگیری اخبار آزمون‌ها به پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز آزمون جهاددانشگاهی به نشانی hrtc.ir مراجعه کنید.