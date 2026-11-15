نمایشگاه کتاب ساری با حضور ۳۰ ناشر استانی و کشوری و عرضه ۴ هزار و ۵۰۰ عنوان در قالب حدود ۲۰ هزار جلد کتاب، همزمان با آغاز هفته کتاب و کتابخوانی گشایش یافت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، نمایشگاه کتاب ساری همزمان با آغاز هفته کتاب و کتابخوانی، امروز ۲۴ آبان با حضور ۳۰ ناشر استانی و کشوری گشایش یافت.

محمدی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران در حاشیه برپایی این نمایشگاه گفت: حدود ۲۰ غرفه با عرضه ۴ هزار و ۵۰۰ عنوان و نزدیک به ۲۰ هزار جلد کتاب در این نمایشگاه برپا شده است.

وی افزود: کتاب‌های عرضه‌شده در حوزه‌های مختلفی از جمله رمان، تاریخ، فلسفه، ادبیات کودک و دفاع مقدس است تا گروه‌های مختلف سنی و اقشار جامعه بتوانند از آن استفاده کنند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران، توجه به حضور دانش‌آموزان را از اهداف برگزاری نمایشگاه عنوان کرد و گفت: تلاش شده است با برپایی نمایشگاه در فصل تحصیل، زمینه آشنایی بیشتر دانش‌آموزان دوره‌های ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم با کتاب و تقویت فرهنگ مطالعه فراهم شود.

محمدی با بیان اینکه این نمایشگاه برای استفاده علاقه‌مندان سراسر استان برپا شده است، از برنامه‌ریزی برای برگزاری نمایشگاه بزرگ کتاب در بهمن‌ماه با حضور ناشران سراسر کشور در مازندران خبر داد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، افزایش قیمت کاغذ و هزینه‌های چاپ را از مشکلات حوزه نشر دانست و گفت: افزایش این هزینه‌ها، قیمت تمام‌شده کتاب را بالا برده و فعالیت ناشران را با دشواری روبه‌رو کرده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با تأکید بر حمایت از آثار فاخر، افزود: اولویت ما حمایت از کتاب‌هایی است که به فرهنگ بومی و تاریخ مازندران می‌پردازند. به اعتقاد من، چاپ یک اثر فاخر و اثرگذار بهتر از انتشار تعداد زیادی کتاب با اثرگذاری کمتر است.

محمدی با اشاره به انتشار چند عنوان کتاب اثرگذار در یکی دو سال گذشته، گفت: یک عنوان کتاب نیز در دست چاپ است و مسئولان استان از جمله استاندار و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران برای حمایت از انتشار آثار مرتبط با فرهنگ بومی استان همراهی دارند.

گزارش از سمیه فقیه