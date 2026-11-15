معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان همدان خواستار تکمیل اطلاعات خانوارهای غایب در سرشماری ۱۴۰۵ شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان احمد رفیعی‌میرزا با اشاره به توزیع برگه‌های اطلاع‌رسانی با عنوان فرم غایبین در منازل گفت: هم‌استانی‌هایی که هنگام مراجعه مأموران آمارگیری در منزل حضور نداشته‌اند، می‌توانند با تکمیل اطلاعات و تماس با خط ارتباطی ۴۲۰، اطلاعات خانوار خود را ثبت کنند.

وی افزود: مأموران آمارگیری مجدداً به این خانوارها مراجعه خواهند کرد و همکاران ستاد سرشماری استان مستقر در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، از ساعت ۸ صبح تا ۸ شب پاسخگوی تماس‌های مردم و ثبت اطلاعات آنان هستند.

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان همدان با تأکید بر اهمیت ثبت اطلاعات همه افراد جامعه تصریح کرد: آمار جمعیت، مبنای برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری، تخصیص اعتبارات و بودجه‌ریزی است و ضروری است هیچ فردی از قلم نیفتد.

رفیعی‌میرزا ضمن قدردانی از همراهی مردم شریف استان گفت: همکاری مردم، استاندار، فرمانداران و دستگاه‌های اجرایی موجب پیشرفت قابل توجه عملیات سرشماری شده است.

وی همچنین با اشاره به کسب رتبه اول کشور در شاخص کنترل کیفی سرشماری افزود: این موفقیت نشان‌دهنده دقت در اجرای عملیات آمارگیری و توجه به صحت‌سنجی اطلاعات ثبت‌شده است.

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان ابراز امیدواری کرد سرشماری استان با مشارکت کامل مردم و با کیفیت مطلوب به پایان برسد.