مدیر کل صنعت، معدن و تجارت خوزستان گفت: سهم استان از تولید ناخالص ملی (GDP) در سال ۱۴۰۴، ۱۴.۸ درصد بوده و هدف گذاری افزایش ۶ درصدی سهم خوزستان از تولید ناخالص ملی انجام شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهرام روانبخش افزود: در اوایل دهه ۹۰ سهم خوزستان از تولید ناخالص ملی حدود ۲۱ درصد بود که به دلیل تحریم ها در حوزه نفت و گاز و بروز ناترازی انرژی در حوزه های پتروشیمی، فولاد و سیمان میزان تولیدات استان روند کاهشی گرفت و منجر به کاهش سهم خوزستان در تولید ناخالص ملی شد.

وی کاهش تولید شکر ناشی از خشکسالی و کاهش سرمایه گذاری در استان را از دیگر عوامل کاهش سهم خوزستان در تولید ناخالص ملی عنوان و تصریح کرد: هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی برای افزایش سهم استان از تولید ناخالص ملی در حال حاضر یک ضرورت است.

مدیر کل صنعت، معدن و تجارت خوزستان خاطرنشان کرد: هدف گذاری افزایش ۶ درصدی سهم استان از تولید ناخالص ملی انجام شده و امیدواریم با همکاری بین دستگاه‌های مختلف، تا پایان سال ۱۴۱۰ به این هدف برسیم.

وی دستیابی به این هدف را مشروط بر سرعت بخشیدن به فرآیند‌ها و پرهیز از روال‌های طولانی و قوانین دست و پا گیر اداری دانست.

روانبخش تصریح کرد: در گذشته تصور می‌شد صنایع بزرگ تنها عامل مهار تورم و اشتغال‌زایی هستند، اما اکنون مشخص شده که بخش قابل توجهی از پتانسیل تولید، مهار تورم و ایجاد اشتغال پایدار به صنایع کوچک و متوسط وابسته است.