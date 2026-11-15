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همزمان با آغاز سیوچهارمین هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، «کاروان همخوان»، متشکل از ۳۴ خودرو کتابخانه عمومی سیار بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، همزمان با آغاز سیوچهارمین هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران ۳۴ خودرو کتابخانه عمومی سیار، با هدف گسترش عدالت فرهنگی و توسعه دسترسی به خدمات کتابخانهای راهی ۲۴ استان شدند.
۶ استان بوشهر، چهارمحال و بختیاری، قم، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان و لرستان، برای نخستینبار صاحب کتابخانه سیار شدند. با تخصیص کتابخانه سیار به این ۶ استان، همه استانهای کشور دارای کتابخانه سیار شدند.
استانها و شهرهای مقصد ۳۴ کتابخانه عمومی سیار
کتابخانه عمومی سیار خلخال / استان اردبیل
کتابخانه عمومی سیار فریدونشهر / استان اصفهان
کتابخانه عمومی سیار آبدانان / استان ایلام
کتابخانه عمومی سیار مهاباد / استان آذربایجانغربی
کتابخانه عمومی سیار دشتستان / استان بوشهر
کتابخانه عمومی سیار تنگستان / استان بوشهر
کتابخانه عمومی سیار قدس / استان تهران
کتابخانه عمومی سیار ایران (ستاد مرکزی نهاد) / استان تهران
کتابخانه عمومی سیار لردگان / استان چهارمحال و بختیاری
کتابخانه عمومی سیار اردل / استان چهارمحال و بختیاری
کتابخانه عمومی سیار شهرکرد / استان چهارمحال و بختیاری
کتابخانه عمومی سیار بیرجند / استان خراسان جنوبی
کتابخانه عمومی سیار شیروان / استان خراسان شمالی
کتابخانه عمومی سیار آبادان / استان خوزستان
کتابخانه عمومی سیار اهواز / استان خوزستان
کتابخانه عمومی سیار زابل / استان سیستان و بلوچستان
کتابخانه عمومی سیار زاهدان / استان سیستان و بلوچستان
کتابخانه عمومی سیار گراش / استان فارس
کتابخانه عمومی سیار بوئین زهرا / استان قزوین
کتابخانه عمومی سیار جعفرآباد / استان قم
کتابخانه عمومی سیار مریوان / استان کردستان
کتابخانه عمومی سیار جیرفت / استان کرمان
کتابخانه عمومی سیار کرمانشاه / استان کرمانشاه
کتابخانه عمومی سیار بویراحمد / استان کهگیلویه و بویراحمد
کتابخانه عمومی سیار کهگیلویه / استان کهگیلویه و بویراحمد
کتابخانه عمومی سیار گچساران / استان کهگیلویه و بویراحمد
کتابخانه عمومی سیار گنبدکاووس / استان گلستان
کتابخانه عمومی سیار کلاله / استان گلستان
کتابخانه عمومی سیار لاهیجان / استان گیلان
کتابخانه عمومی سیار الیگودرز / استان لرستان
کتابخانه عمومی سیار چگنی / استان لرستان
کتابخانه عمومی سیار ساوه / استان مرکزی
کتابخانه عمومی سیار اردکان / استان یزد
کتابخانه عمومی سیار مهریز / استان یزد