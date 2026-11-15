به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، همزمان با آغاز سی‌وچهارمین هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران ۳۴ خودرو کتابخانه عمومی سیار، با هدف گسترش عدالت فرهنگی و توسعه دسترسی به خدمات کتابخانه‌ای راهی ۲۴ استان شدند.

۶ استان بوشهر، چهارمحال و بختیاری، قم، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان و لرستان، برای نخستین‌بار صاحب کتابخانه سیار شدند. با تخصیص کتابخانه سیار به این ۶ استان، همه استان‌های کشور دارای کتابخانه سیار شدند.

استان‌ها و شهر‌های مقصد ۳۴ کتابخانه عمومی سیار

کتابخانه عمومی سیار خلخال / استان اردبیل

کتابخانه عمومی سیار فریدونشهر / استان اصفهان

کتابخانه عمومی سیار آبدانان / استان ایلام

کتابخانه عمومی سیار مهاباد / استان آذربایجان‌غربی

کتابخانه عمومی سیار دشتستان / استان بوشهر

کتابخانه عمومی سیار تنگستان / استان بوشهر

کتابخانه عمومی سیار قدس / استان تهران

کتابخانه عمومی سیار ایران (ستاد مرکزی نهاد) / استان تهران

کتابخانه عمومی سیار لردگان / استان چهارمحال و بختیاری

کتابخانه عمومی سیار اردل / استان چهارمحال و بختیاری

کتابخانه عمومی سیار شهرکرد / استان چهارمحال و بختیاری

کتابخانه عمومی سیار بیرجند / استان خراسان جنوبی

کتابخانه عمومی سیار شیروان / استان خراسان شمالی

کتابخانه عمومی سیار آبادان / استان خوزستان

کتابخانه عمومی سیار اهواز / استان خوزستان

کتابخانه عمومی سیار زابل / استان سیستان و بلوچستان

کتابخانه عمومی سیار زاهدان / استان سیستان و بلوچستان

کتابخانه عمومی سیار گراش / استان فارس

کتابخانه عمومی سیار بوئین زهرا / استان قزوین

کتابخانه عمومی سیار جعفرآباد / استان قم

کتابخانه عمومی سیار مریوان / استان کردستان

کتابخانه عمومی سیار جیرفت / استان کرمان

کتابخانه عمومی سیار کرمانشاه / استان کرمانشاه

کتابخانه عمومی سیار بویراحمد / استان کهگیلویه و بویراحمد

کتابخانه عمومی سیار کهگیلویه / استان کهگیلویه و بویراحمد

کتابخانه عمومی سیار گچساران / استان کهگیلویه و بویراحمد

کتابخانه عمومی سیار گنبدکاووس / استان گلستان

کتابخانه عمومی سیار کلاله / استان گلستان

کتابخانه عمومی سیار لاهیجان / استان گیلان

کتابخانه عمومی سیار الیگودرز / استان لرستان

کتابخانه عمومی سیار چگنی / استان لرستان

کتابخانه عمومی سیار ساوه / استان مرکزی

کتابخانه عمومی سیار اردکان / استان یزد

کتابخانه عمومی سیار مهریز / استان یزد