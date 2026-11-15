نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکری درخصوص نحوه اجرای آیین‌نامه داخلی مجلس با تأکید بر اینکه مجلس تعطیل نیست، گفت: نمایندگان شبانه‌روز در حال فعالیت و پیگیری امور کشور هستند و نبایدیک از ارکان نظام را ناکارآمد نشان دهیم.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما به نقل از خانه ملت، حسینعلی حاجی‌دلیگانی در جریان نشست علنی امروز (یکشنبه ۲۴ آبان‌ماه) مجلس شورای اسلامی، طی تذکری با انتقاد از عملکرد هیئت‌رئیسه در اجرای آیین‌نامه داخلی مجلس، گفت: بنده ۶۲ مورد تذکر آیین‌نامه‌ای را در ۱۰ صفحه تنظیم و ارائه کرده‌ام.

نماینده مردم شاهین‌شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: بر اساس یادداشتی که تهیه کرده‌ام، هیئت‌رئیسه در ۶۲ مورد، مواد آیین‌نامه داخلی مجلس را اجرا نمی‌کند. با توجه به مسئولیت شرعی اعضای هیئت‌رئیسه و سوگندی که یاد کرده‌اند، انتظار دارم به تذکرات مطرح‌شده پاسخ رسمی و کتبی داده شود؛ چراکه همه اعضای هیئت‌رئیسه در این زمینه مسئولیت دارند. اگرچه برخی جلسات مجلس برگزار می‌شود، اما در ذهن مردم این تصور شکل گرفته که مجلس تعطیل است. مردم به‌ویژه در دیدار‌های میدانی از نمایندگان انتظار دارند که مجلس فعال باشد و این پرسش را مطرح می‌کنند که چرا مجلس تعطیل است و حتی نسبت به حقوق نمایندگان از نظر شرعی ابهاماتی را مطرح می‌کنند.

وی تصریح کرد: این در حالی است که ما از میزان زمانی که برای انجام وظایف خود اختصاص می‌دهیم، کم نکرده‌ایم، اما عملکرد هیئت‌رئیسه موجب شکل‌گیری چنین تصوری شده است. مقام معظم رهبری نیز در پیام خود به مناسبت روز مجلس، از نمایندگان کار مضاعف را مطالبه کردند و لازم است این وضعیت ساماندهی شود. چرا تذکرات یک‌دقیقه‌ای و دودقیقه‌ای را بسته‌اید؟ آیین‌نامه در کجا اجرا می‌شود؟ در مواردی که خودتان بخواهید صحبت کنید، در حالی که حق صحبت ندارید، عملاً برخلاف آیین‌نامه عمل می‌کنید.

در ادامه، حمیدرضا حاجی‌بابایی، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، در واکنش به این تذکر گفت: چند نکته را عرض می‌کنم؛ نخست اینکه اگر ثابت کنیم مجلس ناکارآمد است، آیا این موضوع به معنای ناکارآمد نشان دادن نظام نیست؟ کجا مجلس تعطیل است؟ ما شبانه‌روز در حال کار و پیگیری امور هستیم و جلسات علنی را در بخش‌های مختلف برگزار کرده‌ایم؛ بنابراین شایسته نیست یکی از ارکان نظام را ناکارآمد نشان دهیم.

وی ضمن اعلام احترام به حاجی‌دلیگانی، درباره پیشنهاد‌های مطرح‌شده از سوی برخی نمایندگان، افزود: شما پیشنهادی مطرح می‌کنید که از ابتدا تا انتهای آن، تمام اقشار کشور را نام می‌برید و خواستار افزایش حقوق همه آنها می‌شوید. اجازه دهید ابتدا طرح مربوط به نفوذ را به پایان برسانیم و سپس به این موضوعات بپردازیم؛ چراکه در غیر این صورت ممکن است حقوق مردم تضییع شود.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به نحوه اداره جلسات و تذکرات نمایندگان، اظهار کرد: اگر قرار بود در اینجا اعمال ریاست کنیم، حدود ۷۰ درصد نطق‌هایی که انجام می‌شود و خارج از دستور است، نباید مطرح شود. من نمی‌گویم ایراد‌هایی که مطرح می‌کنید وجود ندارد، بلکه معتقدم اگر ایرادی هست، باید همه با هم برای اصلاح آن اقدام کنیم. امروز در شرایطی قرار داریم که نظام، رهبری و همه مسئولان به دنبال ایستادگی و مقابله با آمریکا و امیدوار کردن مردم هستند. من نمی‌گویم نقد نکنید؛ همه نقد‌ها را بیان کنید، اما خواهش می‌کنم از انصاف دور نشویم.